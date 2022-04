Đã có những tín hiệu tích cực ban đầu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt sau mốc 15-3 khi ngành du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế, theo số liệu của Tổng cục thống kê vừa công bố về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022.



Khách quốc tế đến nước ta tháng 3 tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch và nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung quý I/2022, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ.

Khách đến bằng đường hàng không chiếm tỉ lệ cao nhất, đạt gần 90,5% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 82.300 lượt người, tăng 165,2% so với cùng kỳ, trong khi đó khách đến bằng đường bộ và đường biển vẫn giảm so với cùng kỳ.

Du khách tham quan gian hàng của một doanh nghiệp du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế ở Hà Nội

Tại TP HCM, cũng có nhiều tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch. UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới nhằm mở lại hoạt động đón khách quốc tế sau thời gian triển khai thí điểm. Kế hoạch nhằm xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam và TP HCM là điểm đến an toàn, hấp dẫn để quảng bá đến khách du lịch trong và ngoài nước.

Cục thống kê TP HCM đánh giá ngành du lịch trên địa bàn dự báo sẽ có nhiều khởi sắc trở lại sau khi mở cửa du lịch quốc tế vào ngày 15-3, doanh thu ngành du lịch trong tháng này ước tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Nhu cầu đi lại của khách du lịch trong nước và quốc tế tăng lên cũng giúp thị trường hàng không nhộn nhịp hơn. Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng khách quốc tế đến đã tăng gấp đôi sau 2 tuần Việt Nam mở cửa hoàn toàn ngành du lịch.

Số liệu thống kê ngày 1-4 cho thấy trong ngày có tổng cộng 571 chuyến bay đi/đến Tân Sơn Nhất, trong đó bay quốc tế đi 56 chuyến và bay quốc tế đến là 65 chuyến. Trong tổng số hơn 71.800 lượt khách qua sân bay này, có gần 10.000 lượt khách quốc tế đi và đến.

Hiện doanh thu của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn chủ yếu đến từ thị trường nội địa, nhưng sắp tới việc mở cửa lại du lịch quốc tế được đánh giá sẽ giúp ngành du lịch đạt được những kết quả khả quan trong các quý tiếp theo.