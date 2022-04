Theo ghi nhận, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều điểm đến du lịch trong nước kín khách; sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài nhộn nhịp. Các công ty du lịch cũng tấp nập đón khách. Cùng với nhu cầu đi du lịch qua tour trọn gói tại các công ty du lịch, lượng khách đi du lịch tự túc tới những điểm đến phổ biến như TP Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc… cũng tăng mạnh.



Kín khách

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, công ty dự kiến phục vụ hơn 8.000 lượt khách. Đây được xem là tín hiệu tích cực và hứa hẹn bùng nổ trong các dịp lễ sắp tới và hè năm nay. Với 3 ngày nghỉ lễ, phần lớn du khách lựa chọn tour trọn gói với tốp 5 các điểm du lịch được chọn nhiều nhất là Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Giang.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông - marketing Công ty TST tourist, cho biết lượng khách đặt tour tại doanh nghiệp (DN) vào dịp lễ 30-4 và 1-5 đến nay đã đạt 50% kế hoạch. Số lượng tour mở bán không nhiều nhưng mang tính chọn lọc cao, đủ các tuyến cả 3 miền Bắc - Trung - Nam và biển đảo; chủ yếu là các nhóm khách gia đình có kế hoạch từ trước. Đại diện các DN lữ hành cũng dự báo tình huống khách đi tự túc dịp lễ sẽ tăng cao ở những điểm du lịch nghỉ dưỡng gần như: Phú Quốc, Đà Lạt, Phan Thiết, Hồ Tràm, Vũng Tàu... Theo TST tourist, giá tour trong dịp lễ năm nay tăng khoảng 10% do giá dịch vụ đầu vào tăng; tuy nhiên, DN vẫn cố gắng cân đối ở mức hợp lý để thu hút du khách.

Đoàn du khách Mỹ tham quan Bảo tàng Lịch sử TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Các DN trong ngành hàng không dự báo sản lượng vận chuyển hành khách đến các điểm nghỉ dưỡng, du lịch qua các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc sẽ tăng mạnh vào dịp lễ 30-4, 1-5.

Tại sân bay Nội Bài, sản lượng vận chuyển nội địa dự kiến tăng mạnh, với khoảng 400 lượt chuyến bay và hơn 75.000 lượt khách (tính riêng quốc nội) trong đợt cao điểm lễ 30-4, 1-5. Sản lượng bay quốc tế tuy đang ở mức thấp với trung bình khoảng hơn 100 lượt chuyến bay và 3.600 lượt khách quốc tế mỗi ngày song đã có những dấu hiệu tăng trưởng kể từ khi Việt Nam mở cửa lại bầu trời, đón khách du lịch quốc tế.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đón khoảng 70.000-75.000 khách/ngày, thậm chí một số ngày lượng khách có thể cao hơn. Sân bay Đà Nẵng dự kiến đón 168-180 chuyến/ngày (quốc nội) và 16-20 chuyến/ngày (quốc tế). Sân bay Cam Ranh dự kiến sẽ có 63-65 chuyến/ngày. Sân bay Phú Quốc dự kiến sẽ có từ 180-190 chuyến/ngày tương đương 26.960 hành khách đi, đến/ngày, tăng từ 58%-68% so với ngày thường.

Chống nghẽn sân bay

Để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không gia tăng, ngay từ cuối tháng 3, các sân bay đã triển khai phương án ứng phó. Cụ thể, yêu cầu các DN cung ứng dịch vụ vận tải mặt đất (xe buýt, xe điện, taxi, xe hợp đồng) phải bảo đảm đủ các phương tiện phục vụ vận chuyển hành khách trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt đối với các chuyến bay đêm muộn, sáng sớm. Ngoài ra, lực lượng an ninh hàng không phối hợp tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất các khu vực lân cận sân bay nhằm sớm phát hiện, xử lý các vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài rà soát, tính toán năng lực của nhà ga hành khách để điều chỉnh phương án khai thác hiệu quả, thực hiện mở tối đa 22/22 máy soi trước mỗi khung giờ cao điểm 1 giờ để bảo đảm lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân. Triển khai mở tất cả cửa soát vé làn ra trong các khung giờ, tăng cường lực lượng an ninh điều tiết phương tiện từ xa...

Trước mỗi đợt cao điểm, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài yêu cầu các DN nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải mặt đất ký cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của sân bay, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách. "Mọi vi phạm các quy định đều bị xử lý nghiêm theo mức độ lỗi, từ trừ quỹ điểm đến thu thẻ vĩnh viễn của tài xế, phương tiện..., thậm chí chấm dứt hợp đồng nhượng quyền với DN" - đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc khi đông khách, đơn vị đã yêu cầu các hãng hàng không cung cấp lịch bay chính xác trong các dịp cao điểm, sản lượng hành khách dự kiến để chuẩn bị lực lượng phục vụ phù hợp cho từng ngày. Đồng thời, yêu cầu các hãng taxi cam kết cung cấp đầy đủ số lượng taxi trong các dịp cao điểm để phục vụ hành khách. Dự kiến trong giai đoạn cao điểm 30-4, 1-5, cần khoảng 6.300 lượt taxi đón khách/ngày tại sân bay.

"Cảng phối hợp với các cơ quan liên quan của Sở Giao thông Vận tải TP HCM đưa xe buýt vào làn B trước cửa nhà ga quốc nội để hỗ trợ đưa rước khách. Trường hợp nhu cầu đi lại tăng đột biến tại một số thời điểm, cảng sẽ xả trạm thu phí xe ra vào sân bay để giải tỏa khách" - ông Tiến nói.