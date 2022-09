Lần đầu tiên, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 được tổ chức quy mô lớn, gắn với kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc". Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, từ 17 đến 21-9, với chuỗi hoạt động đa dạng, trong đó du lịch được kỳ vọng sẽ có cú hích mới trong quảng bá, giới thiệu, thu hút du khách trong nước và quốc tế.



Nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An, một đoàn khảo sát hơn 70 người gồm các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp du lịch, cán bộ sở, ngành TP HCM và Long An đã có chuyến khảo sát 2 ngày 1 đêm một số điểm đến mới ở huyện Thủ Thừa, Đức Hòa… Đoàn khảo sát sản phẩm du lịch "Ký sự Long An ngày mới" do Ban Vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Long An tổ chức với sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Theo ông Đặng Quốc Bình, một doanh nhân sinh sống và làm việc ở Pnôm Pênh - Campuchia đang dự định khai thác tour nội địa, khách từ phía Bắc, trong đó có Hà Nội, có thể chưa biết nhiều về du lịch Long An, nhưng sông Vàm Cỏ và Đồng Tháp Mười họ lại rất thích, có thể là gợi ý "từ khóa" để du lịch Long An quảng bá, xúc tiến...

Sau chuyến khảo sát, chuyên gia du lịch Trương Hoàng Phương nhận định những điểm đến du lịch mới ở huyện Thủ Thừa và Đức Hòa của tỉnh Long An có rất nhiều thuận lợi khi ngay cạnh huyện Củ Chi (TP HCM) - vốn có nguồn khách quốc tế lớn và thường xuyên đến tham quan địa đạo Củ Chi; cũng nằm trên tuyến đường từ TP HCM đi Campuchia của du khách…

"Nếu làm tốt về sản phẩm du lịch, đầu tư những sản phẩm đủ tầm, hấp dẫn sẽ thu hút khách quốc tế kéo dài thời gian tới Long An thêm vài tiếng đồng hồ hoặc 1 buổi trong ngày, đã là thành công" - vị chuyên gia du lịch này nhận xét.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, cho biết sẽ lắng nghe, ghi nhận các đóng góp, hiến kế của doanh nghiệp và chuyên gia du lịch nhằm tiếp tục hoàn thiện những điểm đến, góp phần tạo sự khác biệt, đặc trưng, hấp dẫn cho sản phẩm du lịch ở Long An.

Du khách thưởng thức hạt sen già luộc, cà na ngâm muối... trên thuyền xuôi dòng sông Vàm Cỏ từ bến thuyền ở Khu du lịch Happy Land tới Đình Vĩnh Phong, huyện Thủ Thừa

Ngoài miệt vườn, sông nước vốn đã quá quen thuộc khi du lịch về vùng ĐBSCL, Long An đi sau sẽ có sản phẩm nào mới lạ, độc đáo, hấp dẫn để mời khách và cạnh tranh với các điểm đến khác?

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Tổng Giám đốc Công ty Golden Smile Travel, phân tích việc "đi sau" sẽ giúp du lịch Long An có nhiều kinh nghiệm và lựa chọn hướng phát triển để thật sự hấp dẫn và cạnh tranh với các điểm đến khác. Bởi nếu du lịch ĐBSCL đã bị trùng lắp, na ná ở các địa phương với du lịch miệt vườn, sông nước thì nay Long An đã thay đổi từ hình thức phát triển, loại hình du lịch và cả phân khúc khách du lịch hướng tới.

"Long An là một địa phương có tiềm năng cao phát triển những loại hình du lịch đặc thù cho vùng thay vì rập khuôn như các điểm đến khác. Du lịch đường sông cao cấp; du lịch sinh thái trải nghiệm tắm dược liệu giữa rừng, đạp xe giữa rừng tràm hay du lịch giải trí, trải nghiệm cho học sinh ở Vườn thú Mỹ Quỳnh; khám phá khu vui chơi giải trí Happy Land…" - ông Hoàng Phương nói.

Để du lịch Long An hấp dẫn hơn, các doanh nghiệp cũng góp ý cần đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng đường sá, đào tạo nguồn nhân lực, thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách…

Những điểm đến mới, thú vị mà du khách có thể tham quan, trải nghiệm khi tới Long An:

Một góc check-in trong khu vui chơi giải trí Happy Land ở Long An

Đại diện khu vui chơi giải trí Happy Land cho biết đang đầu tư thêm nhiều hạng mục, sản phẩm để thu hút khách du lịch

Trong lịch trình khám phá tour "Ký sự Long An ngày mới" du khách sẽ tham quan Đình Vĩnh Phong, di tích lịch sử văn hóa quốc gia, thưởng thức khoai mì nước cốt dừa hay bánh tét Thủ Thừa... là những món ăn đặc trưng ở nơi đây

Bên trong Làng cổ Phước Lộc Thọ, một điểm đến thú vị khác ở Long An, nơi đây có rất nhiều cổ vật hàng trăm năm tuổi

Một góc trong khuôn viên Làng cổ Phước Lộc Thọ

Tại vườn thú Safari Mỹ Quỳnh nằm ngay cạnh TP HCM, du khách có thể xem những loài động vật như tê giác, cọp hay cho nai ăn

Du khách sẽ được cho lên xe để bảo đảm an toàn trước khi vào khu bán hoang dã nơi có khoảng chục cá thể cọp sinh sống

Có khoảng chục cá thể cọp sống chung với nhau trong khu bán hoang dã, và hơn 40 cá thể cọp đang được nuôi dưỡng ở cả Safari Mỹ Quỳnh.

Cho những chú nai ăn cũng là một trải nghiệm thú vị

Du khách có thể chụp ảnh với những chú nai dễ thương

Trong lịch trình tour "Ký sự Long An ngày mới", du khách cũng được trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái nông nghiệp Chavi Garden, thưởng thức các loại thức uống như nước thanh long, chanh... (Trong ảnh, du khách tham quan một vòng khu Chavi Garden trên xe với đầu kéo là xe công nông)

Khu du lịch sinh thái nông nghiệp Chavi Garden đang được đầu tư thêm nhiều sản phẩm, trồng các loại cây để thu hút du khách

Đến Long An, du khách cũng có thể "trổ tài" đánh golf tại West Lakes