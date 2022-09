Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, đoàn công tác của tỉnh Long An do ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An - làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn Môi trường đầu tư Việt Nam tại tỉnh Kanagawa - Nhật Bản.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Long An, đã giới thiệu tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, các thế mạnh thu hút đầu tư và đặc biệt là tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại địa phương.

Quang cảnh diễn đàn

Theo đó, Nhật Bản hiện là quốc gia đứng thứ 4 trong số 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Long An với 130 dự án, tổng vốn đăng ký trên 480 triệu USD. Các dự án này không chỉ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế -xã hội của địa phương mà còn góp phần mang hình ảnh đất nước và người dân Nhật Bản đến gần hơn với người dân tại tỉnh Long An.

Cũng theo ông Lâm, trong giai đoạn hiện nay, chính quyền tỉnh Long An đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp để đáp ứng tốt nhu cầu của nhà đầu tư quốc tế nói chung và Nhật Bản nói riêng.

Mục tiêu của Long An là trở thành tỉnh phát triển công nghiệp và là một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực phía Nam, Việt Nam. Trong đó, địa phương đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đồng hành cùng tỉnh Long An thực hiện mục tiêu này. Chính quyền tỉnh Long An cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu và đầu tư, làm ăn tại địa phương.

Diễn đàn Môi trường Đầu tư Việt Nam tại Kanagawa là hoạt động nằm trong sự kiện "Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa" (từ ngày 9 đến 11-9) do tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng tổ chức.

Năm nay, sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự kiện đã được tổ chức trở lại với sự quan tâm của đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa. Trong 5 lần tổ chức trước đây, sự kiện đã thu hút sự tham gia của khoảng 1.600.000 lượt khách đến tham dự.

Đoàn công tác tỉnh Long An chụp ảnh lưu niệm với Tỉnh trưởng tỉnh Kaganawa.

Thời gian tới, ông mong muốn tỉnh Long An tiếp tục phối hợp tỉnh Kanagawa cùng xúc tiến đưa thêm doanh nghiệp của Kanagawa đến đầu tư tại Long An cũng như hỗ trợ các dự án của doanh nghiệp Kanagawa đã và đang hoạt động tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hải cám ơn Tỉnh trưởng đã tổ chức sự kiện và tạo điều kiện cho các địa phương Việt Nam được tiếp xúc, gặp gỡ cộng đồng các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Kanagawa. Ông Hải cho khẳng định tỉnh Long An sẽ hỗ trợ hết mình cho các hoạt động của doanh nghiệp Kanagawa đang đầu tư tại địa phương.

Cũng tại buổi chào xã giao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Long An đã gửi lời mời Tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa đến thăm và làm việc tại Long An nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước vào năm 2023.