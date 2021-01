Với mong muốn không chỉ là một nơi ăn uống, nghỉ dưỡng đơn thuần, nhà hàng, nghỉ dưỡng Mekong Taste (tỉnh Tiền Giang) giới thiệu kết nối, giao lưu văn hóa, quảng bá những nét đặc trưng về thiên nhiên, ẩm thực, con người miền Tây.



Là một trong những đơn vị có nhiều tour tuyến tại vùng ĐBSCL, năm 2020, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist Group) đã nỗ lực quảng bá và đưa trên 25.000 du khách (chủ yếu là khách du lịch nội địa) đến tham quan khu vực ĐBSCL. Một trong những sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất trong năm qua như tour hành trình Long An - Đồng Tháp - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá; các tour du lịch đơn tuyến đến Long An, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang... Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc kinh doanh tiếp thị Saigontourist Group, cho biết trong năm 2021, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và giới thiệu các tour du lịch ĐBSCL hiện có. Tất cả tour tuyến đều được thực hiện trên cơ sở bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn và công tác phòng chống dịch Covid-19 cho du khách.

Du khách tham quan làng hoa Sa Đéc ở tỉnh Đồng Tháp

"Thời gian qua, do tác động của dịch Covid-19, công tác kết nối doanh nghiệp (DN) lữ hành, đánh giá cơ sở dịch vụ, quảng bá du lịch chưa thực hiện được nên việc liên kết chưa tạo được những kết quả rõ nét. Để hỗ trợ các đơn vị du lịch, các địa phương cần cung cấp thêm thông tin, hình ảnh để tiện việc tham khảo, tìm hiểu, đánh giá" - ông Đạt nói thêm.

Theo Sở Du lịch TP HCM, nhằm góp phần khôi phục hoạt động du lịch sau đại dịch, sở này đã chủ động đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch nội địa vào TP HCM và đến các tỉnh, thành trong cả nước với hàng loạt chương trình khuyến mãi nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch của người dân. Bên cạnh đó, giới thiệu điểm đến "An toàn - Hấp dẫn" của TP HCM và các sản phẩm kích cầu du lịch với các chương trình tour liên kết với các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh ĐBSCL, tạo ra chuỗi giá trị trong du lịch có sức lan tỏa lớn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho rằng thời gian qua, công tác truyền thông, tuyên truyền về các nội dung liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 14 địa phương rất hiệu quả, đã hình thành thương hiệu du lịch vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa đến cộng đồng làm du lịch, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch đến các thị trường trong nước và quốc tế... Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, kêu gọi các tỉnh, thành, các DN đồng lòng để hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép thực hiện phòng chống dịch và phát triển kinh tế; triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa. Tăng cường đẩy mạnh công nghệ du lịch thông minh, tuyên truyền quảng bá, tận dụng thời cơ để tuyên truyền cho du lịch Việt Nam trước tình hình mới.