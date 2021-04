Trong dòng người xếp hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) những ngày qua, có rất nhiều khách đi du lịch sau một thời gian dài "cùn chân" vì dịch Covid-19. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết các hãng hàng không liên tục tung chương trình ưu đãi giá vé máy bay và giá tour rẻ nên thời gian gần đây, lượng khách du lịch tăng chóng mặt.



Sân bay, công ty du lịch tấp nập

Chiều tối 18-4, tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), đoàn gần 200 khách bay charter (thuê bao nguyên chuyến) của Hãng Hàng không Vietravel Airlines xếp hàng dài chờ làm thủ tục. Đoàn khách vừa kết thúc hành trình tour 5 ngày 4 đêm từ TP HCM đi Hà Nội, Hà Giang.

Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng (ngụ quận Tân Bình, TP HCM; du khách đi tour khám phá Hà Giang của Công ty Vietravel) cho biết chị và mẹ quyết định đi du lịch sau giai đoạn dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên chị tới Hà Giang và vùng Đông Bắc.

"Tôi được chào cờ Tổ quốc trên đỉnh Lũng Cú, tham quan đèo Mã Pí Lèng trên cao nguyên đá Đồng Văn, thấy người dân nơi đây rất hiếu khách, thân thiện. Du khách tới những điểm đến này rất đông, cho thấy du lịch đang hồi phục. Sau chuyến đi này, tôi dự định sẽ tiếp tục đến những nơi khác nếu dịch vẫn được kiểm soát tốt như hiện nay" - chị Hồng chia sẻ.

Anh Lưu Việt Dũng, hướng dẫn viên Công ty Vietravel Chi nhánh Hà Nội, cho hay anh vừa dẫn xong đoàn khách khám phá Đà Nẵng, rồi tiếp tục dẫn đoàn hơn 150 khách có lịch trình từ Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc. Đến ngày 20-4, anh tiếp tục trở lại Đà Nẵng để đón một đoàn khách khác.

"Lượng khách ở các điểm đến như Đà Nẵng, Hà Nội, Hà Giang, Phú Quốc… tăng mạnh so với giai đoạn trước nên lịch trình của các hướng dẫn viên cũng dày hơn" - anh Dũng nói.

Theo ghi nhận tại nhiều công ty du lịch, lượng khách đăng ký tour dịp lễ 30-4 và cả tour hè đang tăng nhanh chóng. Các công ty lữ hành lớn ở TP HCM như Saigontourist, Vietravel, TST, Fiditour… cho biết lượng khách đặt tour dịp lễ đang tiếp tục gia tăng. Những điểm đến được khách lựa chọn nhiều là Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, các tỉnh miền Bắc, khu vực Đông - Tây Bắc…

Theo các doanh nghiệp, dịch bệnh được kiểm soát tốt, giá tour không tăng so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí nhiều tour khuyến mãi, giá rẻ… đã thu hút du khách. Một số tỉnh, thành cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hoặc có chính sách miễn phí, giá vé tham quan để kích cầu, thu hút du khách.

Công ty Lữ hành Saigontourist dự kiến tăng hơn 20% số chỗ cho các tour mùa hè so với cùng kỳ năm ngoái. Vietravel liên tục triển khai bán tour cho kỳ nghỉ lễ và cả tour dịp hè với địa điểm được lựa chọn nhiều nhất là Sa Pa, Hạ Long, Phú Quốc, Đà Nẵng, Đà Lạt... Công ty Du lịch SACO khuyến mãi hàng loạt tour giá hấp dẫn với các điểm đến là Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, các địa phương miền Tây…

Không chỉ đẩy mạnh khai thác tour, một số doanh nghiệp còn chủ động liên kết với các địa phương, điểm đến nhằm "bắt tay" quảng bá du lịch, tạo sản phẩm du lịch mới cho du khách. Tại Vietravel, từ ngày 14 đến 18-4, doanh nghiệp này phối hợp cùng Vietravel Airlines, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình khảo sát, xúc tiến du lịch với chủ đề "Tinh hoa cực Bắc - Sắc màu Hà Giang", để giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh Hà Giang cũng như các chương trình kích cầu.

Du khách đến TP Nha Trang đang tăng nhanh so với những tháng trước. Ảnh: KỲ NAM

Nhiều nơi "cháy" phòng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện nhiều cơ sở lưu trú ở các địa phương du lịch đã kín phòng trong dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới.

Đại diện Khu Du lịch Núi Thần Tài (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết theo dự báo từ sân bay Đà Nẵng, trong dịp lễ 30-4 tới, mỗi ngày sân bay tiếp nhận 210 chuyến bay đến Đà Nẵng. Chính vì thế, Khu Du lịch Núi Thần Tài cũng dự kiến đón lượng khách lớn kể từ sau đợt dịch Covid-19 đến nay. Hiện khu lưu trú ở khu du lịch này đã hết phòng trong dịp lễ 30-4.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, nhận xét các tour du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5 hiện có tín hiệu tốt và tăng mạnh hơn so với năm 2020. Lượng khách đặt phòng khách sạn và đặt tour du lịch đến Đà Nẵng dự kiến trong dịp lễ này sẽ tăng mạnh. Số lượng DN du lịch mở cửa trở lại cũng tăng lên 70% so với năm trước để chuẩn bị đón khách cho dịp lễ lần này.

Tương tự, lượng du khách đăng ký ra tham quan đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) dịp lễ 30-4 cũng tăng đột biến. Hiện 133 cơ sở lưu trú - bao gồm 8 khách sạn, 60 nhà nghỉ, số còn lại là dịch vụ homestay với trên 1.000 phòng - đã "cháy phòng", không còn chỗ trống. Nhiều đoàn vì không đặt được phòng nghỉ nên chuyển địa điểm tham quan vào Bình Định hoặc Quảng Nam.

Ông Trần Minh Khánh, chủ khách sạn Đại Dương (huyện đảo Lý Sơn), hào hứng: "Gần nửa tháng nay, toàn bộ phòng của khách sạn đã được khách đăng ký đặt trước. Nhiều đoàn liên hệ đặt phòng để ra đảo chơi dịp lễ 30-4 nhưng chúng tôi không nhận". Ông Khánh cho biết không riêng gì cơ sở của ông mà toàn bộ những điểm lưu trú khác đều "cháy phòng".

Theo ông Trương Văn Sửu, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đảo Lý Sơn, dịp lễ 30-4 và 1-5, Lý Sơn dự kiến đón trên 10.000 du khách trong và ngoài tỉnh.

Tại Khánh Hòa, các công ty lữ hành cho biết lượng khách lẻ liên hệ đặt phòng để nghỉ dưỡng ở tỉnh trong đợt lễ này cũng tăng cao. Công suất phòng ở các resort như: Amiana Nha Trang, Six Senses Ninh Vân Bay, L’ Alya Ninh Vân Bay, Movenpick resort Cam Ranh, Cam Ranh Riviera… đã đạt từ 95% đến 100%. Ở khu vực trung tâm TP Nha Trang, công suất phòng của các khách sạn như: Novotel Nha Trang đạt 100%, Liberty Central Nha Trang, Eastin Grand, Yasaka Saigon Nha Trang, Khu Du lịch Champa Island Nha Trang khoảng 70%.

Ông Đoàn Hải Quân, Giám đốc Vietravel Chi nhánh Nha Trang, cho biết hiện đã có khoảng 15.000 khách đăng ký tour của Vietravel đi nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trong đó có rất nhiều khách đặt tour đến Nha Trang. Hiện tại, lượng khách đặt tour tăng lên mỗi ngày nên chắc chắn trong đợt lễ sắp tới, Khánh Hòa sẽ đón lượng khách đến nghỉ dưỡng rất lớn.

Còn theo ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Long Phú, giá khách sạn ở Nha Trang đang rất tốt với giá khách sạn 3 sao khoảng 350.000 - 450.000 đồng/đêm, khách sạn 4-5 sao giá cũng rất mềm từ 450.000 - 750.000 đồng/đêm, trừ những khách sạn của các tập đoàn quốc tế vẫn giữ nguyên giá. Đây có thể nói là giảm sâu nhất từ trước đến nay. Chính vì thế, dự báo dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ rất sôi động với lượng khách từ Tây Nguyên, Hà Nội, TP HCM… Cùng với đó là hàng loạt chương trình kích cầu trao đổi khách giữa các địa phương đang rất thuận lợi. Khánh Hòa cũng đã có đường bay thẳng đi Phú Quốc.

Tràn trề hy vọng

Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết từ đầu tháng 4 đến nay, lượng khách du lịch đi các tour tham quan vịnh Nha Trang bắt đầu tăng trở lại gấp 3-4 lần so với tháng trước đó. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Nha Trang sau thời gian dài ảnh hưởng vì dịch Covid-19.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, hiện bình quân mỗi ngày có từ 1.000 - 1.500 du khách đến bến tàu đi canô tham quan các đảo. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, lượng khách tăng cao, đạt 2.000 - 2.500 khách/ngày.

Ông Trần Văn Phú, Trưởng Bến cảng du lịch Nha Trang, cho hay những tháng đầu năm 2021, mỗi ngày chỉ đón khoảng 250 - 300 khách thì đến tháng 3, lượng khách tăng lên khoảng 500 người/ngày. Riêng từ đầu tháng 4 đến nay, lượng khách tăng gấp đôi, gấp rưỡi so với tháng trước đó.

"Theo tôi, việc kiểm soát tốt dịch Covid-19, môi trường du lịch an toàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kích cầu du lịch, với nhiều gói kích cầu giảm giá dịch vụ ưu đãi, có kế hoạch giảm vé tham quan các điểm đến. Ngoài ra, thời gian này, thời tiết ở Khánh Hòa có nắng ấm, thuận lợi để đi du lịch, trải nghiệm… nên đang được khách nội địa rất quan tâm" - ông Phú đánh giá.

Ông Trần Minh Đức cũng phấn khởi cho biết thị trường du lịch ở Nha Trang - Khánh Hòa đang ấm dần so với thời gian trước đây. Hai khu du lịch Đảo Khỉ và Suối Hoa Lan của đơn vị đạt lượng khách đặt trước trong dịp lễ này khoảng 5.000 người/ngày.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, ngành du lịch đã triển khai hàng loạt chương trình kích cầu với phương châm "giảm giá nhưng không giảm chất lượng" để thu hút du khách nội địa. Mới đây là chương trình famtrip "Nha Trang biển gọi" từ các công ty lữ hành khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam với hơn 130 thành viên. Các đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ liên kết tổ chức các tour du lịch với giá ưu đãi, sản phẩm chất lượng để thu hút khách nội địa đến Khánh Hòa.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cũng rất phấn khởi khi khách du lịch đến Hội An đang khởi sắc trở lại. Ông Sơn cho biết những ngày cuối tuần, các điểm tham quan nổi tiếng như phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh), khách đến tham quan rất đông. Riêng Cù Lao Chàm đón khoảng 2.000 du khách vào các ngày cuối tuần, ngày giữa tuần trên dưới 1.000 người. "Dự báo dịp 30-4 và 1-5 này, khách sẽ đến Hội An đông vì nghỉ lễ dài ngày, dịch Covid-19 đã được khống chế" - ông Sơn tự tin.

Cũng theo chủ tịch UBND TP Hội An, hiện các điểm tham quan trên địa bàn TP có chương trình khuyến mãi để kích cầu, giá vé giảm đến 50%. Nhiều nhà hàng, khách sạn cũng có các chương trình giảm giá riêng để thu hút du khách. Ngoài các hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức thường xuyên, UBND TP Hội An còn lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian, các hoạt động trong khu phố cổ để phục vụ du khách dịp lễ 30-4 cũng như hè sắp tới. Tuy vậy, công tác phòng chống dịch, bảo đảm là điểm đến an toàn luôn được TP đặt lên hàng đầu để du khách đến Hội An luôn cảm thấy được an tâm.

Trong khi đó, ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) từ đầu tháng 4 đến nay, lượng khách đổ về tương đối đều so với cùng kỳ năm ngoái. Chị Huỳnh Thị Thu Hằng - chủ cơ sở lưu trú kết hợp du lịch canh nông Đà Lạt Bunny Hill (phường 11, TP Đà Lạt) - cho biết: "Hiện nay, dù mới ngày 20-4 nhưng cơ sở lưu trú của chúng tôi đã được đặt kín phòng. Theo quy định chung, cơ sở lưu trú tăng giá 10% dịp lễ 30-4, trung bình 300.000 đồng/phòng/người; còn vé trọn gói tham gia trải nghiệm làm nông dân, trồng cây, chăm thú cưng… là 80.000 đồng/người. Du khách rất thích thú và phản hồi tích cực".