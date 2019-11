Ngày 12-11, gạo ST25 của Việt Nam được trao giải ngon nhất thế giới sau khi vượt qua các loại gạo của Thái Lan, Campuchia tại cuộc thi World's Best Rice, do The Rice Trader tổ chức tại Manila, Philippines.

Gạo ST25 thuộc dòng lúa thơm ST gồm nhiều giống khác nhau do kỹ sư Hồ Quang Cua (DNTN Hồ Quang Trí, Sóc Trăng) lai tạo và cải tiến trong hơn 20 năm qua. Trước đó, gạo ST24 cũng đã đoạt giải nhất cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần đầu tiên do Hiệp hội Thực phẩm Việt Nam (VFA) tổ chức ngày 4-11.

ST25 là loại gạo thuộc nhóm hảo hạng trong thị trường gạo hiện nay. Gạo hạt dài, trong, không bạc bụng. Cơm khi nấu dẻo, thơm, hương vị ngọt dẻo đặc biệt rất thu hút. Gạo thuộc loại dẻo thơm nên nấu ít nước, cơm vẫn dẻo dù không xới khi nấu.

Các loại gạo thuộc dòng ST của DNTN Hồ Quang Trí

Đặc biệt, loại gạo này có hàm lượng đạm cao nên phù hợp với người mắc bệnh đái tháo đường, cả người già và trẻ em. Đây cũng là loại đặc sản nổi tiếng ở Sóc Trăng, sánh ngang với loại gạo Nàng thơm chợ Đào, được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Tuy vậy, điểm bán gạo ST25 trên thị trường khá hiếm. Ở TP HCM có một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm của DNTN Hồ Quang Trí ở số 12 đường Rạch Bùng Binh (quận 3), trong đó các loại gạo thuộc dòng ST như ST20, ST24 và gạo ST25, giá bán khoảng 26.000 đồng/kg. Đơn vị này cũng đại diện DNTN Hồ Quang Trí đưa các loại gạo ST vào bán tại Phiên chợ xanh tử tế của TP HCM diễn thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Gạo ST được bán tại một cửa hàng ở TP HCM. Ảnh: Nguyễn Hải



Ngoài ra, còn có một cửa hàng quận Gò Vấp kinh doanh mặt hàng gạo ST25, giá bán 20.000 - 25.000 đồng/kg, tương đương với các loại gạo cao cấp đang có trên thị trường.

Trong khi đó, trên các sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Sendo, Shopee... các loại gạo của DNTN Hồ Quang Trí được bày bán khá nhiều như ST21, ST24, ST đỏ, ST tím... với giá từ 25.000 - 45.000 đồng/kg tùy loại. Riêng loại gạo ST25 chưa xuất hiện trên các sàn.