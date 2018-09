GDP 9 tháng tăng trưởng cao nhất 8 năm qua

29/09/2018 01:06

Ngày 28-9, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018.



Theo báo cáo, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng cao, GDP trong 9 tháng đầu năm tăng cao nhất kể từ năm 2011. Cụ thể, GDP quý III ước tính tăng 6,88% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê đánh giá mức tăng này thấp hơn mức 7,45% của quý I nhưng cao hơn mức tăng 6,73% của quý II, điều đó cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,46%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,61% và khu vực dịch vụ tăng 6,87%. Tính chung 9 tháng năm 2018, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây. Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,65%, đóng góp 8,8% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,89%, đóng góp 48,7%; khu vực dịch vụ tăng 6,89%, đóng góp 42,5%.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhận định các ngành nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu tiếp tục là động lực phát triển kinh tế của đất nước. Năng lực sản xuất của nền kinh tế được mở rộng, tạo đà cho kinh tế nước ta phát triển trong những năm tới. Kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát được kiểm soát. Bên cạnh đó, tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và lạm phát được kiểm soát

Tổng cục Thống kê cũng tính toán bình quân 9 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản, điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do việc tăng giá lương thực, thực phẩm, giá xăng dầu và yếu tố điều hành giá cả qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục gây nên. CPI bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 3,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. Lạm phát cơ bản tháng 9-2018 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 1,41% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Về doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới trong 9 tháng, ông Lâm cho biết cả nước có 96.611 DN đăng ký với tổng vốn là 963.400 tỉ đồng. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 10 tỉ đồng, tăng 3,8%. Nếu tính cả 1.881.900 tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2018 là 2.845.300 tỉ đồng.

Bên cạnh con số khả quan về DN thành lập mới, trong 9 tháng qua có 73.103 DN tạm ngừng hoạt động, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước. Từ con số này, ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng cần lưu ý để tìm nguyên nhân, khắc phục khó khăn cho DN. Theo ông, cần rà soát bổ sung hoàn thiện thể chế, cắt giảm thực chất hơn các điều kiện kinh doanh vốn vẫn đang là rào cản.

Bài và ảnh: Minh Chiến