Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2023 ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011 - 2023 nhưng có xu hướng tích cực khi quý sau cao hơn quý trước.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống Kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho biết tại cuộc họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023, ngày 29-9.

GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24%

Theo bà Hương, GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% của 9 tháng các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011 - 2023. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,43%, đóng góp 9,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,41%, đóng góp 22,27%; khu vực dịch vụ tăng 6,32%, đóng góp 68,57%.

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng 11,51%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,16%; khu vực dịch vụ chiếm 42,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,61%.



Cơ quan thống kê cũng nêu rõ giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng ước tính tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%, đóng góp 0,51 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. "Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước"- bà Nguyễn Thị Hương cho hay.

Về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2023, bà Hương cho biết tăng 1,08% so với tháng trước. CPI bình quân quý III/2023 tăng 2,89% so với quý III/2022. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,49%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20-9 gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 20,21 tỉ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 9 tháng qua ước đạt 15,91 tỉ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.