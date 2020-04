Liên quan đến việc giá dầu thô thế giới liên tục lao dốc, ngày 22-4, đại diện Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) cho biết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chỉ tiêu trọng yếu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước.

Vụ Dầu khí và Than dẫn tính toán của PVN cho thấy, nếu giá dầu trung bình cả năm 2020 đạt 30 USD/thùng thì doanh thu toàn PVN giảm 19% so với kế hoạch năm, đạt 520 ngàn tỉ đồng (so với kế hoạch là 640,9 ngàn tỉ đồng). Kéo theo đó là nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn giảm 38,4% so kế hoạch năm, đạt 50,6 ngàn tỉ đồng (so với kế hoạch là 82,1 ngàn tỉ đồng).

Theo đại diện Vụ Dầu khí và Than, trung bình nếu giá dầu giảm 1 USD/thùng thì doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giảm 4,6 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước giảm 1 ngàn tỉ đồng so với kế hoạch.



Doanh thu của PVN giảm mạnh do biến động của giá dầu - Ảnh: Minh Phong

Để đối phó với giá dầu giảm sâu, Bộ Công Thương đã chỉ đạo ngành dầu khí rà soát tổng thể kế hoạch các Lô dầu khí, các giếng khoan khai thác, xác định mức giá dầu khả thi để có các quyết sách tiếp tục thực hiện hay ngừng các giếng có sản lượng khai thác thấp trên cơ sở hiệu quả, bảo vệ tài nguyên, đảm bảo lợi ích nhà nước, lợi ích nhà đầu tư.



Bên cạnh đó, cân đối sản lượng các mỏ có giá thành tốt để bù đắp cho phần thiếu hụt sản lượng ở những mỏ phải đóng hoặc giảm sản lượng. Bộ Công Thương cũng yêu cầu PVN chuẩn bị ngay các giải pháp ứng phó với nhu cầu dịch vụ cũng như giá dịch vụ sẽ giảm để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

"Xây dựng ngay các giải pháp tài chính, đầu tư tổng thể trong toàn ngành dầu khí để ứng phó kịp thời với những biến động xấu nhất của giá dầu trong năm 2020. Xây dựng các hạng mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên phụ thuộc vào sự biến động của giá dầu. Tập trung vốn cho các dự án đầu tư có hiệu quả thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, không đầu tư các dự án chưa thật sự cấp bách"- đại diện Vụ Dầu khí và Than cho hay.



Bộ Công Thương cũng đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp về tài chính, đầu tư, thị trường, kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành dầu khí giai đoạn này.

Trước đó, ngày 20-4 (rạng sáng 21-4 giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI (dầu ngọt nhẹ Tây Texas, Mỹ) giao tháng 5 rơi xuống mức -37,63 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu thô thế giới rơi xuống mức âm.