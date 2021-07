Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáng 27-7 đã đến làm việc tại Công ty TNHH San Hà nắm bắt tình hình giết mổ, cung ứng các sản phẩm thịt gia cầm.



San Hà là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực giết mổ tại khu vực phía Nam với 4 nhà máy sản xuất, hơn 120 chuỗi trang trại cung cấp thực phẩm cho trên 25 hệ thống siêu thị tại TP HCM.

Trước giãn cách, mỗi ngày, San Hà cung cấp cho TP HCM 80.000 con gà đã giết mổ, nay giảm xuống còn một nửa do nhu cầu giảm mạnh vì hàng quán đóng cửa, các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp hạn chế hoạt động.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đến thăm cửa hàng của San Hà

Do đã liên kết với các HTX, hộ chăn nuôi ở Long An và Đồng Nai, bảo đảm toàn bộ đầu ra nên hiện tại, San Hà vẫn thu mua gà trong chuỗi liên kết với giá 26.000 đồng/kg, trong khi giá gà trắng ngoài (gà công nghiệp) bán ra ngoài chỉ 10.000 đồng/kg.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết sẽ thúc đẩy hơn nữa các chuỗi liên kết để hỗ trợ các HTX chăn nuôi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một doanh nghiệp cung cấp thịt gà cho TP HCM xác nhận lượng bán ra giảm mạnh so với trước khi giãn cách nên không thể tăng mua gà lông cho nông dân. Nhà máy giết mổ của doanh nghiệp này ở Đồng Nai cũng không nhận gia công giết mổ vì đang áp dụng "3 tại chỗ", công suất giảm so với ngày thường. Hiện giá thành sản xuất gà lông trắng khoảng 29.000 đồng/kg do giá thức ăn tăng vọt và một số chi phí khác cũng tăng.