Chiều 30-6, Chi hội gas miền Nam cho biết giá gas thế giới nhập khẩu theo hợp đồng (CP) tháng 7 vừa chốt ở mức 725 USD/tấn, giảm 25 USD/tấn so với tháng 6. Do đó, giá gas bán lẻ trong nước từ tháng 7 sẽ giảm tương ứng ở mức 583 đồng/kg, tương đương 7.000 đồng/bình 12 kg và 26.235 đồng/bình 45 kg so với tháng trước.



Tháng 7, giá gas giảm tiếp

Theo đó, giá bán lẻ gas tháng 7 tại TP HCM về mức từ 450.000 – 480.000 đồng/bình 12 kg, tùy thương hiệu.

Trước đó, vào đầu tháng 5 và 6, gas trong nước cũng có 2 lần giảm giá với tổng mức giảm khoảng 60.000 đồng/bình 12 kg. So với giá đỉnh lịch sử lập hồi tháng 4, giá gas đã giảm 67.000 đồng/bình 12 kg, rời xa mốc nửa triệu đồng/bình 12 kg giúp bà nội trợ nhẹ bớt gánh nặng chi tiêu.

Đây cũng là tin vui cho các cơ sở dịch vụ ăn uống vì gas vẫn là nhiên liệu chủ yếu được dùng tại đây, giảm áp lực chi phí đầu vào. Theo các doanh nghiệp cung cấp gas, đối với nhà hàng, quán ăn, do lượng dùng gas nhiều nên được mua với giá sỉ, thấp hơn nhiều so với các hộ gia đình.