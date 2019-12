Theo ghi nhận của phóng viên, giá heo hơi tại Đồng Nai hôm nay 16-12 tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/kg so với hôm trước, lên 92.000 đồng/kg. Tương tự, khu vực Miền Tây, heo hơi bán ra từ trại chăn nuôi lên 93.000 đồng/kg, miền Trung 92.000 đồng/kg.

Riêng khu vực Miền Bắc, giá heo hơi tạm thời ổn định ở mức cao sau hơn 1 tuần tăng liên tục. Nguyên nhân các trại chăn nuôi đồng loạt xả chuồng để được giá cao khiến nguồn cung đột ngột tăng vọt làm chặn đứng đà tăng giá.



Nhiều tiểu thương phản ánh tiêu thụ thịt heo hiện rất chậm do giá bán quá cao

Cùng ngày các công ty chăn nuôi heo quy mô lớn công bố giá bán heo hơi tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Theo đó, giá heo hơi của Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CP) có mức giá mới lên 83.000 đồng/kg, Japfa 88.000 đồng/kg, Emivest 88.500 đồng/kg và CJ là 88.000 đồng/kg.

Cho dù giá heo ở các trại chăn nuôi vẫn nhích lên từng ngày nhưng ghi nhận tại các chợ đầu mối ở TP HCM vào rạng sáng nay cho thấy giá heo mảnh, pha lóc đang có xu hướng giảm nhẹ do sức mua mặt hàng này giảm đáng kể. Cụ thể, giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn bán ra 110.000-117.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; giá heo pha lóc đùi rọ 120.000 đồng/kg, sườn non 140.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng), cốt lếch 112.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng), nạc 125.000 đồng/kg, giò trước 98.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng).

Một số tiểu thương cho biết do giá heo tăng quá cao nên người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm thay thế khác, dẫn tới tiêu thụ thịt heo giảm đáng kể. Lượng heo về chợ đầu mối giảm khoảng 100 tấn/ngày so với trước, nếu không giảm giá bán chắc chắn tiểu thương sẽ lỗ.