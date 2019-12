Tại khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, giá heo ở các trại chăn nuôi tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng/kg, so với ngày hôm qua, chạm mốc 90.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) ngày 14-12, giá heo hơi về chợ tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, lên 79.000 đồng/kg (giá công bố của Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam – CP). Theo đó, giá heo mảnh loại 1 vẫn giữ giá 115.000 đồng/kg, riêng heo mảnh loại 2 tăng 2.000 đồng (giá mới 110.000 đồng/kg). Heo pha lóc như đùi rọ 120.000 đồng/kg (không tăng), sườn non 140.000 đồng/kg (tăng 5.000 đông), nạc dăm 125.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng).

Thịt heo bán tại chợ lẻ ở TP HCM

Do giá tăng cao liên tục nên lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn giảm mạnh còn 288 tấn, tức giảm gần 20 tấn so với hôm trước. Tương tự, tại chợ đầu mối Bình Điền giá heo mảnh loại heo tơ cũng đạt mốc 115.000 đồng/kg, heo nái 87.000 đồng/kg. Do giá cao nên lượng heo về chợ này cũng giảm đáng kể, do tiểu thương không dám nhập lượng hàng về nhiều vì lo ngại không tiêu thụ hết.

Thông thường giá heo hơi tại khu vực miền Đông Nam bộ thấp hơn khá xa so với miền Trung, miền Bắc. Tuy nhiên, gần đây giá heo ở miền Đông đã tiệm cận, thậm chí đã vượt các khu vực trên. Hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Tây, giá heo hơi bán tại các trại lên 89.000-90.000 đồng/kg, miền Trung 82.000-84.000 đồng/kg, miền Bắc 91.000-92.000 đồng/kg.

Ngoài giá do CP công bố, giá heo hơi của các doanh nghiệp nước ngoài khác cũng đã tăng khá cao như CJ lên 83.500 đồng/kg, Japfa 86.000 đồng/kg. Theo nhận định từ giới kinh doanh cho thấy nguồn heo đang thiếu hụt. Do đó, thời gian tới giá heo khó có khả năng giảm.