Giá thu mua heo hơi của thương lái đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hiện rất cao. Cụ thể, ở một số tỉnh phía Bắc đang tiến sát 90.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá thu mua heo hơi trong khoảng 75.000 - 85.000 đồng/kg, tùy tỉnh. Trong đó, cao nhất là Đồng Nai tăng mạnh 3 giá lên 85.000 đồng/kg; Vũng Tàu cũng báo lên tới 83.000 đồng/kg. Giá tại TP HCM trung bình khoảng 75.000 đồng/kg.

Trước diễn biến giá thịt heo trên thị trường tăng liên tục, sáng nay 12-12, Sở Công Thương TP HCM đã tổ chức buổi họp với hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn để nắm rõ tình hình cũng như có biện pháp ổn định giá cả từ nay đến Tết Nguyên đán 2020.

Thông tin từ các chợ đầu mối cho biết không chỉ giá heo tại các chợ đầu mối tăng cao trong những ngày gần đây mà lượng heo về chợ cũng giảm sút đáng kể, gây hoang mang về nguồn cung từ nay đến Tết. Cụ thể, lượng heo về chợ Bình Điền thời gian gần đây giảm từ 8%-13% so với trước, còn chợ Hóc Môn bình thường mỗi ngày có khoảng 400 tấn heo về chợ thì bình quân trong hai tuần qua chỉ từ 300-350 tấn/ngày.



Thịt heo bán tại chợ ở TP HCM.

Theo nhận định từ các chợ đầu mối, nguồn cung cấp heo vẫn bình thường, nhưng do giá tăng quá cao nên sức tiêu thụ giảm, tiểu thương và thương lái chủ động điều chỉnh giảm lượng heo bán ra để tránh bị "dội chợ". Ông Trần A Sìn, đại diện chợ đầu mối Bình Điền, lý giải việc lượng heo về giảm có nhiều nguyên nhân, trong đó việc siết chặt kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số lò giết mổ ở Long An cũng giảm lượng heo giết mổ, đồng thời thương lái cũng không dám đưa heo vào nhiều vì sợ bị lỗ.

Còn theo ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, việc heo về chợ giảm không phải quá lo lắng vì đây là sự điều tiết của thị trường. Chẳng hạn các hợp đồng cung cấp thịt heo cho doanh nghiệp, bếp ăn tập thể được ký kết với giá ổn định có thời gian nhất định. Nay giá tăng cao nên buộc các đầu mối cung cấp đàm phán lại hợp đồng cũng như giảm lượng hàng để giảm lỗ cũng góp phần kéo sức tiêu thụ giảm theo.

Cũng theo ông Tiển, trước đây có tiểu thương tiêu thụ 70 con heo mảnh/ngày thì nay giảm xuống còn khoảng 40 con vì họ lo ngại bị lỗ.

Trước diễn biến của thị trường, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, yêu cầu ban quản lý các chợ đầu mối phải báo cáo hằng ngày về lượng heo cũng như giá cả ở chợ. Tuần tới sở sẽ cùng chợ đầu mối tổ chức họp với các thương lái lớn để nắm bắt tình hình về thu mua, khả năng cung ứng như thế nào, có bảo đảm cung cấp cho thị trường Tết không.