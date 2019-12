Trong bối cảnh đó, Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn - Sagrifood đã cho ra mắt sản phẩm thịt heo thảo mộc Sagri vào tháng 10-2016 nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang sử dụng sản phẩm thịt heo thảo mộc có lợi cho sức khỏe. Heo thảo mộc Sagri trong quá trình chăn nuôi được bổ sung hơn 140 loại thảo dược thiên nhiên giúp nâng cao khả năng tăng trưởng do cải thiện khả năng miễn dịch, tăng sức đề kháng phòng chống bệnh, nhờ đó hoàn toàn không cần đến kháng sinh để kiểm soát các bệnh thông thường.



Thịt heo thảo mộc Sagri bán ở một số siêu thị của TP HCM

Kết quả phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm cho thấy các chỉ tiêu dinh dưỡng thịt heo thảo mộc có hàm lượng dinh dưỡng protein lên tới 18,6% (thịt heo thông thường 16,2%), khoáng đa lượng như sắt 7,92 mg/kg so với 5,59 mg/kg, kẽm 18 mg/kg so với 17,1 mg/kg. Heo thảo mộc được nâng cao chất lượng quầy thịt do không có tồn dư kháng sinh, thịt có nhiều chất chống ôxy hóa và tỉ lệ axít béo không no bão hòa đơn tốt cho sức khỏe so với thịt heo thông thường. Các tinh chất từ thảo mộc thiên nhiên không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, còn giúp làm mềm sợi thô của bắp thịt, khử mùi tanh, tăng độ ngọt của thịt.

Hiện sản phẩm được phân phối tại hệ thống cửa hàng Sagrifood ở TP HCM: 69-71-73 Bùi Hữu Nghĩa (quận 5), 162 Nguyễn Thị Định (quận 2), 285/180 Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), 220/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), 200 Dương Thị Mười (quận 12), 3 Bến Súc (ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi); cửa hàng liên doanh VG - Food - 187 Điện Biên Phủ (quận 1), hệ thống siêu thị Co.opmart, hệ thống siêu thị Lotte Mart, hệ thống cửa hàng Kingfood, siêu thị Emart (366 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp).