Giá heo tại các trại chăn nuôi ở Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cuối tuần qua tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/kg so với tuần trước.



Heo hơi lên đến 77.000 đồng/kg

Hiện mặt bằng giá heo hơi mới tại khu vực Đông Nam Bộ là 72.000 - 73.000 đồng/kg, ở miền Trung 72.000 - 74.000 đồng/kg, miền Bắc 74.000 - 77.000 đồng/kg. Riêng tại miền Tây, giá heo hơi "mềm" hơn, khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Một số thương lái cho hay giá heo ở khu vực này thấp hơn các nơi khác là do được bổ sung nguồn heo từ Campuchia. Trung bình mỗi ngày có 700-800 con, ngày nhiều có thể lên đến 1.000 con heo chủ yếu từ Thái Lan bán sang Campuchia, sau đó được thương lái thu gom vận chuyển tiếp về Việt Nam tiêu thụ. Trong khi đó, khoảng 500 con heo trọng lượng lớn (từ 120 kg/con trở lên) từ miền Nam được thương lái thu mua đưa sang Trung Quốc mỗi ngày.

Do nguồn cung thiếu hụt, giá heo tại các trại chăn nuôi liên tục lập kỷ lục mới nên giá thịt heo tại các chợ ở TP HCM cũng tăng cao chưa từng thấy. Tại các chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền, giá heo mảnh lên mức 89.000 - 93.000 đồng/kg. Do vậy, giá thịt heo pha lóc tại các chợ này cũng cao chót vót: sườn non 146.000 đồng/kg, cốt lết 92.000 đồng/kg, nạc 95.000 đồng/kg. Ra đến chợ lẻ, giá thịt heo cũng được tiểu thương điều chỉnh từng ngày. Theo bà Hồ Thị Tuyết, kinh doanh thịt heo tại khu vực chợ Bà Chiểu, dù giá thịt heo tăng mạnh, khách hàng có càm ràm nhưng vẫn mua bình thường vì người bán chỉ dám đẩy giá lên từ từ. "Nếu tính đúng tính đủ, giá bán ra còn cao hơn nhưng như vậy khách hàng sẽ bị sốc, họ sẽ chọn loại thực phẩm khác rẻ hơn" - bà Tuyến nói. Sáng 17-11, thịt heo đùi bán tại chợ khoảng 110.000 đồng/kg, nạc 120.000 đồng/kg, ba rọi 140.000 đồng/kg, sườn non 200.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại các siêu thị giá phi lê heo là 160.000 đồng/kg, thịt đùi 118.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 213.000 đồng/kg.

Giới kinh doanh dự đoán từ nay đến Tết, giá thịt heo sẽ diễn biến khó lường. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Cần thiết lập sàn giao dịch

Trước những biến động lớn liên quan đến heo như nguồn cung, giá cả, kiểm soát dịch bệnh…, các doanh nghiệp chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thịt heo đồng tình với TP HCM là cần thiết phải thành lập sàn giao dịch mặt hàng này. Theo các doanh nghiệp, xây dựng sàn giao dịch heo phù hợp với thực trạng hiện nay và giải quyết được bài toán về đầu ra cho sản phẩm này. Tuy nhiên, để sàn hoạt động hiệu quả không hề dễ dàng, thậm chí có thể thất bại nếu không suy xét thấu đáo. Với đơn vị xây dựng sàn, ngoài việc kêu gọi các cơ sở kinh doanh, thương lái tham gia thì cần xây dựng cơ chế quản lý giá hợp lý để tránh trường hợp bị đầu cơ, ép giá và cần có chính sách hỗ trợ cụ thể để sàn phát triển bền vững.

Đề án sàn giao dịch heo đã được UBND TP HCM giao cho Sở Công Thương phối hợp cùng một số đơn vị nghiên cứu thực hiện. Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP HCM (HFIC), Phó trưởng Ban đề án Sàn giao dịch heo TP HCM - cho biết với sàn giao dịch heo, cơ sở chăn nuôi và chợ đầu mối sẽ giao dịch trực tiếp. Người chăn nuôi và chợ đầu mối có quyền quyết định chính, thương lái chỉ cung cấp dịch vụ logistics là bắt và vận chuyển heo. Ngoài ra, sàn giao dịch còn giúp giảm dần các hoạt động chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ và xây dựng các cơ sở giết mổ công nghiệp gia súc, gia cầm của thành phố; bổ sung giải pháp kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng lây lan dịch bệnh trên gia súc...