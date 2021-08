Ngày 29-8, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 202.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Tổng cục Thống kê cho biết, CPI tháng 8-2021 tăng 0,25%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 4 nhóm tăng giá so với tháng trước, 4 nhóm giảm giá, 3 nhóm giữ giá ổn định (nhà ở và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; hàng hóa và dịch vụ khác).

Giá thực phẩm tăng trong thời gian giãn cách xã hội ở nhiều địa phương - Ảnh: Minh Chiến

Trong 4 nhóm hàng tăng giá, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 8-2021 có mức tăng so với tháng trước cao nhất với 0,74% (làm CPI chung tăng 0,25 điểm phần trăm) do việc vận chuyển và phân phối hàng hóa thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Trong khi đó, nhu cầu tích trữ lương thực, thực phẩm tăng cao tại các khu vực thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Tổng cục Thống kê, các tỉnh, TP thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội, người dân hạn chế tối đa ra ngoài nên nhu cầu dự trữ, tiêu dùng thực phẩm tăng. Bên cạnh đó, nguồn cung bị hạn chế, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao do các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách nên các doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn trong quá trình lưu thông, theo đó chỉ số giá nhóm thực phẩm tháng 8-2021 tăng 0,97% so với tháng trước.

Phân tích cụ thể, cơ quan thống kê chỉ ra giá thịt gia cầm tăng 0,66% so với tháng trước; giá trứng các loại tăng 10,28% so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, cùng với đó các doanh nghiệp đang thu mua để chế biến trứng vịt muối cho mùa Trung thu sắp tới.

Các mặt hàng như thủy sản tươi sống tăng 2,24% so với tháng trước; giá rau tươi, khô và chế biến tăng 5,12% so với tháng trước; giá quả tươi và chế biến tăng 0,52% so với tháng trước do trong tháng có ngày rằm tháng Bảy âm lịch. Riêng giá thịt lợn giảm 1,81% so với tháng trước (làm CPI chung giảm 0,06 điểm phần trăm).

Theo cơ quan thống kê, CPI bình quân 8 tháng năm 2021 tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng bình quân 8 tháng thấp nhất kể từ năm 2016.

Về nguyên nhân làm tăng CPI trong 8 tháng năm 2021, Tổng cục Thống kê nhắc đến giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng nhiều đợt, giá gas cũng biến động theo giá gas thế giới, giá dịch vụ giáo dục 8 tháng tăng 4,44% so với cùng kỳ năm trước (làm CPI chung tăng 0,24 điểm phần trăm) do ảnh hưởng từ đợt tăng học phí năm học mới 2020-2021 theo lộ trình của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ....

Tổng cục Thống kê nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các ngành các cấp đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn dịch bệnh và ổn định giá cả thị trường.