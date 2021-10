Giá USD tự do tăng liên tục những ngày qua

Ngày 27-10, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.131 đồng/USD, tăng 2 đồng/USD so với hôm qua.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 22.655 đồng/USD mua vào, 22.855 đồng/USD bán ra - không thay đổi trong nhiều ngày qua.

Trong khi đó, giá USD ở thị trường tự do lại liên tục đi lên những ngày gần đây. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch giá USD mua vào 23.380 đồng/USD, bán ra 23.480 đồng/USD - tăng thêm 50 đồng mỗi USD so với hôm qua.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ tuần mới nhất, Công ty Chứng khoán SSI cho hay giá USD tự do tuần trước chốt ở mức 23.280 đồng/USD mua vào, 23.330 đồng/USD bán ra. Như vậy, giá USD tự do đã tăng thêm 150 đồng so với cuối tuần qua.



Xu hướng này đang nới rộng khoảng cách giá USD trong ngân hàng và trên thị trường tự do. Hiện giá USD tự do cao hơn trong ngân hàng trên 600 đồng/USD - mức chênh lệch rất cao trong thời gian qua.

Bộ phân nghiên cứu của Công ty SSI lý giải diễn biến giá USD tự do được điều chỉnh nhằm phù hợp với mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới và Việt Nam được duy trì quanh 8-9 triệu đồng/lượng những ngày qua.

Đại diện một công ty vàng ở TP HCM cũng nhận định giá USD tự do tăng có thể do nhu cầu mua USD để nhập lậu vàng trong bối cảnh chênh lệch quá cao giữa giá vàng trong nước và thế giới thời gian dài.

Lúc 13 giờ 30, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.790 USD/ounce, tương đương khoảng 49,3 triệu đồng/lượng - thấp hơn giá vàng SJC tới 9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Dù giá USD tự do tăng nhưng một số chuyên gia phân tích chưa ảnh hưởng nhiều đến thị trường ngoại tệ; cung cầu ngoại tệ ở các ngân hàng thương mại vẫn ổn định, phản ánh qua giá USD ngân hàng gần như "bất động" trong nhiều ngày qua.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại trong nửa đầu tháng 10 xuất siêu khoảng 170 triệu USD, thu hẹp cán cân thương mại lũy kế từ đầu năm xuống còn nhập siêu khoảng 2,38 tỉ USD. Cán cân thanh toán tổng thể duy trì thặng dư nhờ lượng giải ngân vốn FDI và lượng kiều hối tích cực.

Chỉ tính riêng tại TP HCM, kiều hối (chiếm khoảng 30% tổng kiểu hối) trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 5,1 tỉ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2020. Dự kiến, trong năm 2021, lượng kiều hối đổ về TP HCM sẽ cao hơn so với năm 2020 (6,1 tỉ USD) từ 10%-12%, tương đương với mức tăng thêm khoảng gần 2 tỉ USD trong quý cuối năm. Theo SSI, đây là con số ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và là nguồn hỗ trợ lớn cho cán cân thanh toán tổng thể.

Điều này góp phần giúp nguồn cung - cầu ngoại tệ trên thị trường sẽ tương đối cân bằng trong giai đoạn cuối năm và hỗ trợ tỉ giá USD/VND duy trì trạng thái ổn định.