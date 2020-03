Giá vàng trong nước chững lại nhưng vẫn cao hơn thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng. Ảnh: L.Anh

Mở cửa ngày 23-3, các ngân hàng thương mại đều thay đổi biểu niêm yết giá USD theo hướng tăng cao so với cuối tuần. Vietcombank giao dịch giá USD mua vào 23.480 đồng/USD, bán ra 23.650 đồng/USD, tăng thêm 120 đồng mỗi USD so với cuối tuần.

Tại Sacombank, giá USD được niêm yết mua vào 23.400 đồng/USD, bán ra 23.620 đồng/USD. Chỉ trong buổi sáng, các ngân hàng đã thay đổi bảng giá USD tới gần 20 lần.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng tăng từ tuần trước đến nay, do ảnh hưởng từ sự lên giá của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do cũng tăng cao. Sáng 23-3, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM báo giá USD mua vào 23.780 đồng/USD, bán ra 23.900 đồng/USD tăng thêm khoảng 50 đồng/USD so với giá cuối tuần. Giá USD tự do cũng đang cao hơn trong ngân hàng khoảng 250 đồng.

Giá vàng trong nước sáng nay có dấu hiệu chững lại, thậm chí một số doanh nghiệp điều chỉnh giá giảm khá mạnh so với cuối tuần.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 45,8 triệu đồng/lượng, bán ra 46,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá cuối tuần. Trong khi Tập đoàn DOJI giao dịch giá vàng SJC mua vào 45,9 triệu đồng/lượng, bán ra 46,33 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 170.000 đồng/lượng so với giá cuối tuần.

Do giá vàng SJC biến động liên tục nên các doanh nghiệp cũng điều chỉnh biên độ giá mua - bán có sự cách biệt đáng kể.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đầu tuần lình xình dưới ngưỡng cản 1.500 USD/ounce. Lúc 11 giờ 30, giá vàng thế giới ở mức 1.493 USD/ounce, giảm nhẹ so với giá đóng cửa cuối tuần. Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 42,5 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng SJC khoảng 4 triệu đồng/lượng.