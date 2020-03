Giá vàng hồi phục trở lại. Ảnh: Linh Anh

Mở cửa giao dịch ngày 20-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC mua vào 46 triệu đồng/lượng, bán ra 46,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chiều hôm qua. Chênh lệch giá mua – bán tiếp tục được doanh nghiệp này neo ở mức 800.000 đồng/lượng.

Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC mua vào 45,95 triệu đồng/lượng, bán ra 46,35 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn, vàng trang sức 24K các loại được doanh nghiệp giao dịch cao nhất 43,9 triệu đồng/lượng mua vào, 44,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Mức tăng của giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K thấp hơn so với điều chỉnh của vàng SJC.

Những ngày qua, giá vàng trong nước biến động mạnh với biên độ giao dịch từ 500.000 đồng đến hơn triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hồi phục vào sáng nay đi lên theo đà tăng của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới ở mức 1.482 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD mỗi ounce so với phiên trước.

Hiện quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới vào khoảng 41,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trên 4 triệu đồng/lượng.

Không chỉ giá vàng, giá USD sáng nay cũng tiếp tục đà tăng mạnh. Tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.252 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với hôm qua.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch phổ biến mua vào 23.305 đồng/USD, bán ra 23.495 đồng/USD, tăng 60 đồng mỗi USD so với hôm qua. Tính từ đầu tuần đến nay, giá USD ngân hàng đã tăng khoảng 185 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD được nhiều điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM giao dịch quanh mức 23.600 đồng/USD mua vào, 23.750 đồng/USD bán ra, tăng thêm khoảng 200 đồng mỗi USD so với hôm trước. Đây cũng là mức tăng mạnh của giá USD tự do trong nhiều ngày qua.