Giá vàng lao dốc, USD tự do hạ nhiệt

18/07/2018 11:08

Lúc 10 giờ, giá vàng SJC tại TP HCM được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 36,66 triệu đồng/lượng, bán ra 36,84 triệu đồng/lượng, giảm khá mạnh khoảng 120.000 đồng mỗi lượng so với đầu tuần.

Giá vàng liên tục được điều chỉnh giảm trong buổi sáng do áp lực từ sự lao dốc của giá vàng thế giới. Đây cũng là phiên giảm khá mạnh của giá vàng trong nước những ngày qua.

Giá vàng thế giới lao dốc kéo giá vàng SJC giảm theo

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang giao dịch quanh mức 1.227 USD/ounce, giảm hơn 10 USD mỗi ounce so với phiên trước. Đây cũng là phiên giảm rất mạnh của giá vàng thế giới kể từ đầu tuần.

Theo các công ty vàng, giá vàng thế giới giảm mạnh do đà tăng mạnh của đồng USD, khi chỉ số đồng USD đã lên mức 94,98 điểm, tăng 0,7% so với phiên trước. Hiện giới đầu tư đang tập trung theo dõi phiên điều trần giữa năm của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell trước Thượng viện Mỹ về chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Giới đầu tư lo ngại Fed sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ với những bước tăng lãi suất nhanh hơn trong thời gian tới. Điều này đã làm cho chỉ số giá đồng USD liên tục tăng mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, qua đó tác động tiêu cực đến giá kim loại quý.

Hiện giá vàng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thị trường ngoại tệ, giá USD tự do được các điểm thu đổi ngoại tệ báo giá ở mức 23.220 đồng/USD mua vào, 23.280 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước thì giá USD tự do đã hạ nhiệt đáng kể, khi giảm khoảng 70 đồng mỗi USD so với mức "đỉnh" 23.350 đồng/USD.

Tỉ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 22.649 đồng/USD, tăng nhẹ so với phiên trước. Giá USD trong các NH thương mại cũng tiếp tục ổn định quanh mức 23.010 đồng/USD mua vào, 23.080 đồng/USD bán ra.

Tin-ảnh: T.Phương