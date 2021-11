Ngày 21-11, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hoá đơn điện tử.

Theo Tổng cục Thuế, việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, TP gồm: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định, bắt đầu từ tháng 11-2021. Giai đoạn 2 là các địa phương còn lại, đảm bảo đến ngày 30-6-2022 đạt 100% doanh nghiệp trên toàn quốc áp dụng hóa đơn điện tử.

Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Thuế và một số cơ quan bấm nút kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố

Cơ quan thuế cho biết, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử cũng góp phần vào chuyển đổi số ở Việt Nam, giúp thay đổi tích cực phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế và các doanh nghiệp.



Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ hóa đơn…), giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế.

Đặc biệt, việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử còn có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (big data), góp phần quan trọng phát triển Chính phủ điện tử, đổi mới công tác quản lý nhà nước.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh công tác hiện đại hóa hệ thống thuế và triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng trong năm 2021 bởi những lợi ích to lớn của nó mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân và cộng đồng xã hội.



Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đặc biệt là Tổng cục Thuế đã quyết tâm vào cuộc, triển khai khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ, nội dung công việc nhằm sớm đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống như: Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách pháp luật, hành lang pháp lý rõ ràng; Chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; Thành lập các trung tâm điều hành tại Tổng cục và 6 Cục Thuế.

Tại điểm cầu TP HCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết TP đã thành lập Ban chỉ đạo về triển khai hóa đơn điện tử do một Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban để tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, UBND TP HCM triển khai rà soát, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, giải pháp kỹ thuật, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp trong việc triển khai hóa đơn điện tử gắn với chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Khẳng định đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã ở trạng thái sẵn sàng cho việc kích hoạt hóa đơn điện tử, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh TP cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để triển khai hóa đơn điện tử.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá thời gian qua ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng đã rất nỗ lực trong cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Qua đó, đã cắt giảm được 194 thủ tục hành chính thuế, từ 498 thủ tục xuống còn 304 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đã hoàn thành tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội đến nay chỉ còn là 384 giờ, giảm 114 giờ so với năm 2019, trong đó riêng số giờ nộp thuế chỉ còn 237 giờ.

Theo lãnh đạo Chính phủ, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử góp phần vào chuyển đổi số ở Việt Nam, giúp thay đổi tích cực phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của các doanh nghiệp; giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy; Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế...



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng hóa đơn điện tử sẽ được các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận và nhiệt tình ủng hộ. "Hệ thống hóa đơn điện tử sẽ góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.