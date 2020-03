Dịch Covid-19 đang lan rộng khắp thế giới, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, trong đó hàng không là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề và rõ rệt nhất. Điển hình là các hãng hàng không trong nước và quốc tế đã cắt giảm nhiều chuyến bay đi/đến Trung Quốc - tâm dịch đầu tiên của thế giới và bắt đầu cắt giảm các chuyến bay đi/đến khu vực Đông Bắc Á, châu Âu.



Do vị trí địa lý của Việt Nam, các chuyến bay quá cảnh theo tuyến Đông Tây đi/đến Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số sản lượng điều hành bay của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) dẫn đến sản lượng điều hành bay sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian vừa qua. Chỉ tính riêng trong tháng 2-2020, tổng sản lượng điều hành bay qua giảm hơn 14.599 chuyến, tương đương giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng điều hành bay đi, đến (các chuyến bay quốc tế) giảm gần 3.415 chuyến, tương đương giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 3-2020, các Hãng hàng không tiếp tục cắt giảm thêm các chuyến bay đi/đến các vùng dịch mới trên thế giới, sản lượng điều hành bay dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm, ước tính giảm gần 47% so với kết quả của tháng 3-2019, như vậy đồng nghĩa với tổng thu tiền điều hành bay năm 2020 sẽ giảm tương ứng. Thời điểm cuối năm 2019, trung bình trong một ngày VATM điều hành gần 2.500 lần chuyến tuy nhiên, ngày 17-3-2020 vừa qua, số chuyến điều hành trong ngày chỉ đạt 991 lần chuyến.

Kiểm soát viên không lưu trực điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Nội Bài - Ảnh: CTV

Bên cạnh việc sụt giảm doanh thu do sụt giảm sản lượng, chỉ tiêu doanh thu của VATM tiếp tục ảnh hưởng do các hãng hàng không gặp khó khăn về tài chính dẫn tới khó khăn trong việc thanh toán giá dịch vụ điều hành bay cho VATM. Hiện đã có một số hãng hàng không đề nghị cho chậm thanh toán và giảm giá điều hành bay, một số hãng hàng không còn nợ tiền điều hành bay chưa thanh toán được, điều này gây khó khăn lớn cho hoạt động của VATM.

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, VATM dự kiến xây dựng lại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trong đó có tính toán đến các kịch bản thời điểm công bố hết dịch.