Hiện nay, lượng hàng về chợ bình quân gần 2.500 tấn/ngày, giảm 1.000 tấn so với trước dịch COVID-19.



Sản lượng hàng hóa về chợ đầu mối Thủ Đức giảm mạnh

"Về công tác kiểm soát nguồn gốc, đối với hàng nhập khẩu khi vào chợ, trước khi bốc dỡ, đại diện chủ hàng phải xuất trình chứng từ nhập khẩu, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm nhưng với hàng trong nước thì chưa có quy định. Các chủ vựa quản lý nguồn gốc chủ yếu bằng ghi chép thủ công để phục vụ kinh doanh. Hằng năm, công ty quản lý chợ đều phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM tập huấn kiến thức, cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm cho thương nhân và nhân viên tại các vựa; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ thương nhân, nhân viên theo quy định đối với ngành nghề kinh doanh thực phẩm. Chợ có nhân sự của Đội Quản lý an toàn thực phẩm TP Thủ Đức trực hằng đêm để kiểm soát về an toàn thực phẩm" - ông Nhu thông tin.

Theo ông Nhu, lượng hàng về chợ chợ đầu mối Thủ Đức giảm do bị chuyển sang các điểm kinh doanh tự phát xung quanh và hoàn toàn không có sự kiểm soát nào tạo sự kinh doanh không bình đẳng với thương nhân bên trong. Dù UBND TP HCM, UBND TP Thủ Đức có nhiều văn bản chỉ đạo về việc giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát nhưng chưa có chuyển biến.