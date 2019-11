Nhiều người trong giới bảo rằng trong 10 nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường chứng khoán thời gian qua thì có đến 9 nhà đầu tư thua lỗ.



Nhà đầu tư rơi rụng

Đa phần những nhà đầu tư rút lui khỏi thị trường chứng khoán đều cho rằng họ đem tiền đầu tư bất động sản hay kênh khác an toàn hơn. Chị Hòa, nhà ở quận Bình Thạnh (TP HCM), từng theo sát thị trường nhiều năm trước thừa nhận đã rút khỏi thị trường vì tỉ lệ thua lỗ đến hơn 60%.

Do thua lỗ, nhà đầu tư rơi rụng dẫn đến thanh khoản thị trường sụt giảm. Thống kê mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy tháng 10 vừa qua tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9.200 tỉ đồng, giảm 38,25% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng giao dịch đạt 6,6 tỉ cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 87.000 tỉ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 31,8 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 420 tỉ đồng/phiên, giảm đến 53,37% so cùng kỳ 2018.

Thị trường chứng khoán mất vai trò là kênh đầu tư hấp dẫn Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Còn theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tính đến tháng 10 giảm 35% so với cùng kỳ 2018, đạt 702.600 tỉ đồng, chỉ khoảng 4.900 tỉ đồng/phiên.

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của một số công ty chứng khoán, đặc biệt là các công ty lớn cũng sụt giảm đáng kể. Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) giảm 44% lợi nhuận so với năm 2018. Công ty Chứng khoán VNDirect có doanh thu giảm nhẹ (5,4%) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ 232 tỉ đồng, giảm đến 29,4%.

Khó chồng khó

Tổng giám đốc một công ty chứng khoán nhỏ (vốn điều lệ dưới 100 tỉ đồng) nhìn nhận hầu hết công ty chứng khoán nhỏ không có vốn để cho vay margin hoặc có thì chi phí cao nên lãi vay cũng cao, không cạnh tranh được với các công ty chứng khoán lớn, nhất là công ty nước ngoài mạnh vốn. Bên cạnh đó, thị trường "chán nản", tỉ lệ nhà đầu tư thua lỗ trong 2 năm qua chiếm đa số nên họ cũng không muốn tham gia nữa. Điều này khiến các hoạt động về môi giới, tư vấn đầu tư giảm sút mạnh. Chưa kể, các công ty chứng khoán nhỏ không thể đua chen tham gia thị trường phái sinh nên khó chồng khó.

Một chuyên gia am tường thị trường chứng khoán đánh giá nhà đầu tư đã mất nhiều niềm tin vào thị trường do xử phạt chưa đủ răn đe. Một doanh nghiệp vừa tăng vốn điều lệ, sáp nhập công ty "chui" nhưng chỉ bị phạt 400 triệu đồng và vẫn tồn tại. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cá nhân cho rằng không thể cạnh tranh với các "cá mập" do thiếu minh bạch nên từ bỏ thị trường.

Ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia tài chính - chứng khoán, nhận xét thời gian qua, các kênh đầu tư khác rất nóng. Trái phiếu trước đây thường không được quan tâm nhưng từ đầu năm đến nay lại hút tiền mạnh. Bên cạnh đó, dòng tiền từ chứng khoán đổ sang các kênh đầu tư khác an toàn hơn. Đặc biệt, sau gần 20 năm phát triển, thị trường chứng khoán vẫn còn đơn điệu. Trong khi hầu hết nhà đầu tư tham gia thị trường đều thua lỗ, nhiều cổ phiếu tăng - giảm bất thường. Vấn đề mà nhà đầu tư quốc tế quan tâm là việc nâng hạng thị trường chứng khoán thì năm nào cũng nhắc đến nhưng thực tế vẫn còn xa. Trong khi đó, các yếu tố liên quan chiến tranh thương mại, chiến tranh tiền tệ đã khiến cho các nhà đầu tư thận trọng hơn trong quyết định "bung tiền", thậm chí họ thu về chờ cơ hội. Điều này khiến các nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng trên thị trường. Chưa kể thị trường chứng khoán Mỹ là thị trường mạnh nhất thế giới cũng giảm.

Có thể nói, dù chỉ số chứng khoán trong nước tăng 10% trong năm nay nhưng chủ yếu tiền vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong tâm thế đầu cơ chứ không đầu tư bền vững nên dòng tiền khó tăng.