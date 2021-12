Chiều 9-12, UBND TP Hội An cho biết dịp chào mừng năm mới 2022, TP này sẽ tổ chức chuỗi sự kiện "Hội đèn lồng Hội An", "Hội An chào năm mới 2022" với nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn nhằm tạo khí thế mới cho TP, thắp sáng lại không gian khu phố cổ và các khu vực lân cận.



Trước đó, từ đầu tháng 11-2021, Hội An đã phát động cuộc thi "Sáng tác ý tưởng và chế tác đèn lồng nghệ thuật" nằm trong chuỗi sự kiện "Hội đèn lồng Hội An" với chủ đề "Chung tay thắp sáng Hội An" nhằm tạo sân chơi cho tất cả những ai yêu mến Hội An và yêu mến nghề làm đèn lồng tại Hội An.

Khách du lịch quốc tế tham quan Hội An dịp 20-11 vừa qua

Trong thời gian trưng bày đèn lồng từ ngày 24-12-2021 đến ngày 15-2-2022, không gian phố cổ Hội An sẽ trở nên lung linh và đầy lãng mạn với những ánh đèn lồng và các hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra hằng đêm.

Đáng chú ý, lúc 19 giờ tối 24-12, tại cầu An Hội sẽ diễn ra chương trình Khai mạc "Hội đèn lồng Hội An 2022" với các tiết mục biểu diễn hấp dẫn, chương trình nghệ thuật dân gian "Đêm Hoài Giang" và sân khấu được trang trí bởi những chiếc đèn lồng mang nét đặc trưng của văn hóa Hội An. Đây là sản phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng trong thời điểm đặc biệt này.

Nhiều sự kiện hấp dẫn chào năm mới 2022

Trong khuôn khổ sự kiện, từ ngày 24-12-2021 đến 2-1-2022, hoạt động "Chợ phiên" với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm tái chế, handmade độc đáo được tổ chức tại trục đường Nguyễn Phúc Chu cùng nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như: Chương trình "Thắp sáng Ký ức Hội An" tại Đảo Ký ức Hội An, "Hội đón Giáng sinh và Năm mới 2022" tại làng chài Tân Thành, Cây đèn lồng nguyện ước, Hướng dẫn làm đèn lồng, Thư pháp, Triển lãm ảnh "Về miền di sản"…

Đêm 31-12, chương trình Dạ hội "Hội An - chào năm mới 2022" sẽ được tổ chức nhằm kết nối mọi người dân và du khách, cùng nhau thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi nổi, cùng đếm ngược thời gian chờ đón thời khắc năm mới đến và gửi gắm đến nhau những lời chúc tốt đẹp về một năm mới đầy khởi sắc.

Lúc 9 giờ sáng 1-1-2022, tại Đình Hội An (Đình Ông Voi - số 27 Lê Lợi), UBND TP Hội An sẽ tổ chức chương trình đón đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An năm 2022 - như một cách thể hiện tấm lòng hiếu khách và lời cám ơn sâu sắc những tình cảm mà du khách đã dành cho Hội An.

Sân khấu Ký ức Hội An sẽ sáng đèn trở lại từ ngày 18-12

Các hoạt động trong chuỗi sự kiện đều được Hội An chuẩn bị chu đáo, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân địa phương. Tất cả đều đặt niềm tin Hội An sẽ trở lại đầy mạnh mẽ với những màu sắc mới, mang đến những trải nghiệm mới, những chương trình sự kiện, lễ hội hấp dẫn đánh dấu bước chuyển mình của du lịch Hội An trong thời kỳ mới.

Trước đó, Đảo Ký ức Hội An cũng thông báo sẽ chính thức mở cửa trở lại đón du khách vào 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7 và chủ nhật), kể từ ngày 18-12. Đến tham quan Ký ức Hội An trong thời gian này, du khách sẽ được hòa mình vào không khí Giáng sinh độc đáo, miễn phí tham quan công viên Ấn tượng Hội An với hàng ngàn góc check-in sống ảo, trải nghiệm hơn 20 minishow văn hóa mới nhất và và thưởng thức show diễn thực cảnh mãn nhãn Ký ức Hội An, thăng hoa cảm xúc trong hành trình xuyên không 400 năm lịch sử. Ký ức Hội An tiếp tục đưa ra chương trình ưu đãi lớn gồm 3 gói combo đặc biệt phù hợp cho các nhu cầu khác nhau.