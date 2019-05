Khách hàng được tự kiểm tra hóa đơn tiền điện

06/05/2019 07:58

Theo EVN HCMC, trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua, khá đông khách hàng sử dụng điện tại TP nhận thấy hóa đơn tiền điện của mình tăng cao so với kỳ hóa đơn tháng trước. Thông qua báo đài và các cơ quan truyền thông, EVN HCMC đã thông tin, giải thích 3 nguyên nhân cơ bản làm tăng tiền điện phải trả. Đó là do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát, giải nhiệt gia tăng; do số ngày sử dụng tăng so với kỳ hóa đơn tháng trước; và một phần do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh đơn giá tiền điện theo quyết định của Bộ Công Thương kể từ ngày 20-3.



Tính từ giữa tháng 4 đến hết ngày 3-5, thông qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.545454, tổng công ty đã nhận được 2.992 lượt khách hàng gọi đến (chiếm 0,12% trên tổng số khách hàng), chủ yếu là yêu cầu tra cứu thông tin về giá điện, tra cứu chỉ số và đối soát hóa đơn tiêu thụ. Trong đó, có 714 khách hàng thắc mắc về chỉ số tiêu thụ và hóa đơn tiền điện tăng cao (hầu hết trên 1,5 lần so với tháng trước đó). Các thắc mắc phần lớn đến từ khách hàng sinh hoạt. Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên trực tiếp liên hệ, làm việc với từng khách hàng cụ thể để đối soát số liệu và giải thích chi tiết cách tính tiền hóa đơn. Theo đó, hầu hết khách hàng đã thông hiểu và không có ý kiến thêm.

Giao diện website tính tiền điện của EVN. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ông Phạm Quốc Bảo, Tổng Giám đốc EVN HCMC, cũng đã có công văn gửi các công ty điện lực yêu cầu giải quyết nhanh trong vòng không quá 24 giờ các phản ánh của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao. Đồng thời, tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực phải triển khai rà soát danh sách khách hàng có lượng điện năng tiêu thụ tăng trên 1,5 lần so với tháng trước, phúc tra và thông báo cho khách hàng hiểu lý do vì sao tiền điện tăng; đồng thời tư vấn để khách hàng sử dụng điện hiệu quả, hạn chế việc khách hàng chưa hiểu dẫn đến bức xúc, thắc mắc. Trường hợp có sai sót, phải gửi thư xin lỗi và khắc phục sai sót trong vòng 24 giờ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chăm sóc khách hàng của tổng công ty cũng tăng cường lực lượng trực ca để tiếp nhận thông tin khách hàng, đồng thời đã gửi tin nhắn qua SMS, app CSKH, tin nhắn Zalo và email để thông báo đến tất cả khách hàng về nhu cầu sử dụng điện tăng cao mùa nắng nóng, mong muốn khách hàng tiết kiệm điện để giảm chi phí cho doanh nghiệp, gia đình.

Song song với việc tập trung giải đáp thắc mắc về hóa đơn tiền điện trong mùa nắng nóng, tư vấn để khách hàng sử dụng điện hiệu quả, tổng công ty còn tuyên truyền, vận động khách hàng tham gia lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà để sử dụng nguồn năng lượng sạch, chung tay gìn giữ môi trường TP. Kể từ ngày 25-4, các công ty điện lực trực thuộc tổng công ty cũng đã triển khai việc ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng là chủ đầu tư công trình điện mặt trời trên mái nhà có nối lưới điện TP HCM (theo Thông tư 05/2019/TT-BCT). Các công ty điện lực đang thực hiện việc đối soát sản lượng điện phát lên lưới được ghi nhận trong các năm 2017, 2018 đến nay để thực hiện việc thanh toán.

Tính đến hết ngày 3-5, trên địa bàn TP có 1.480 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà nối lưới với tổng công suất 18,075 MWp.

Công cụ tính tiền điện của EVN và EVN HCM lần lượt tại: https://www.evn.com.vn/c3/calc/Cong-cu-tinh-hoa-don-tien-dien-9-172.aspx; https://cskh.evnhcmc.vn/tuvan/cachtinhgiadien.

Anh Việt