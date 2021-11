Sáng 20-11, 50 du khách quốc tế đang ở Việt Nam du lịch theo chương trình "hộ chiếu vắc-xin" đã có chuyến tham quan Khu phố cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) theo quy trình khép kín. Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan di sản văn hóa thế giới này sau 2 năm vắng bóng do ảnh hưởng dịch Covid-19.



Đoàn khách quốc tế dạo phố cổ Hội An bằng xích lô

Để chào mừng sự kiện quan trọng này, UBND TP Hội An đã tổ chức gặp gỡ, tặng quà cho du khách trước khi đoàn đi tham quan các địa điểm trong khu phố cổ. Ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam, cũng đã đến dự và tặng quà cho du khách.

Đoàn khách sau đó trải nghiệm đi xích lô dạo quanh phố cổ, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật, tham quan bảo tàng văn hoá, di tích Chùa Cầu, nhà cổ, hội quán Phúc Kiến…

Đón các vị khách đặc biệt đến tham quan sau thời gian dài vắng bóng, người dân và các bác xích lô ở Hội An cảm thấy hân hoan hẳn. Đường phố Hội An cũng trở nên sinh động hơn so với khung cảnh đìu hiu lâu nay.

Trước đó, trong 2 ngày 17 và 18-11, 2 đoàn khách quốc tế với 159 người đã đến Quảng Nam du lịch, lưu trú tại Khu nghỉ dưỡng Hoiana (huyện Duy Xuyên). Theo kế hoạch, ngoài Khu phố cổ Hội An, du khách sẽ tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn và một số địa điểm nổi tiếng khác.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

TP Hội An tổ chức biểu diễn văn nghệ chào đón du khách

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL và TP Hội An tặng quà cho hãng lữ hành và các vị khách quốc tế

Du khách dạo phố cổ bằng xích lô

Lâu lắm rồi, các bác xích lô mới đón khách trở lại, ai cũng hân hoan

Du khách thăm di tích nhà cổ Tấn Ký

Đoàn khách hào hứng xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chơi Bài Chòi

Du khách tham quan di tích Chùa Cầu