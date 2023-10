Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch khách lẻ BenThanh Tourist, cho biết ý tưởng về "Tour of the year" được công ty ấp ủ từ rất lâu và được quyết định thông qua chương trình nghiên cứu khảo sát nhu cầu của du khách hằng năm.

Năm 2023, kết quả cuộc khảo sát "Tour of the year 2024" với 9.768 phiếu trên tổng số 30.488 phiếu bình chọn điểm đến mong muốn trong năm 2024 là các quốc gia Bắc Âu. Những điểm đến yêu thích tiếp theo là Nhật Bản và Mỹ… "Du lịch châu Âu đang có xu hướng tăng cao. Lượng khách có nhu cầu du lịch châu Âu của công ty năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Kỳ vọng các nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm nắm bắt xu hướng thị trường sẽ tạo cơ hội để công ty phát triển mở rộng thị trường du lịch châu Âu, đồng thời phục vụ hơn 1.000 lượt khách đến với Bắc Âu trong thời gian tới" - ông Thi Quốc Duy nói.



Công viên chủ đề Thanh Minh Thượng Hà Viên (tỉnh Hà Nam) là một điểm đến thu hút khách du lịch ở Trung Quốc

Thời điểm này đang là mùa thu "lá vàng, lá đỏ" nhiều điểm đến được khách Việt ưa chuộng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ… Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong khi du lịch nội địa đang trong mùa thấp điểm, lượng khách Việt đi du lịch nước ngoài lại tấp nập. Công ty Du lịch Vietravel cho biết hiện tại, phân khúc du lịch nước ngoài đã phục hồi khoảng 90% so với trước dịch. Đến nay, có gần 22.000 lượt khách đăng ký tour du lịch mùa thu tại Vietravel.

Các thị trường du lịch nước ngoài cũng đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu những điểm đến mới tới khách Việt. Ông Đổng Hồng Dương - đại diện Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam, Trung Quốc - cho biết ngành du lịch địa phương này đang triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến tới thị trường khách Việt.

Theo ông Dương, Hà Nam rất coi trọng thị trường khách Việt và đang triển khai đẩy mạnh quảng bá các điểm đến truyền thống, quen thuộc với người Việt qua phim ảnh như Khai Phong Phủ, chùa Thiếu Lâm Tự, thành cổ Lạc Dương hay tăng cường giới thiệu những điểm đến hấp dẫn nhưng chưa nhiều người Việt biết đến như hang động Long Môn, khu thắng cảnh Vân Đài Sơn, Công viên chủ đề Thanh Minh Thượng Hà Viên hòa mình vào cuộc sống kinh thành thời xưa…

"Hà Nam có nhiều tài nguyên du lịch phong phú không chỉ danh thắng lịch sử, mà còn có văn hóa võ kungfu, thái cực quyền. Đặc biệt là văn hóa cổ đô, khi Trung Quốc có 8 cổ đô thì riêng tỉnh Hà Nam đã có tới 4 thành cổ gồm Lạc Dương, An Dương Trịnh Châu và Khai Phong... Trước đây, chúng tôi chưa đón nhiều khách Việt và nay Hà Nam rất muốn đẩy mạnh thị trường này và sẽ tiếp tục quảng bá, xúc tiến với kỳ vọng thu hút thêm nhiều du khách đến từ Việt Nam" - ông Đổng Hồng Dương nói.