Cục Hàng không Việt Nam ngày 18-9 vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc đánh giá tình trạng đường cất hạ cánh (đường băng), đường lăn tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Cam Ranh.



Đường lăn S3 tại Nội Bài bị hằn lún theo vệt bánh máy bay - Ảnh: P.D.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ACV, với vai trò là người khai thác sân bay, khẩn trương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực tiến hành đánh giá độc lập, khách quan tình trạng đường băng, đường lăn tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Cam Ranh.

Từ đó, sẽ đề xuất giới hạn an toàn khai thác (bao gồm thời hạn tối đa có thể duy trì khai thác, tần suất khai thác, giới hạn loại máy bay khai thác…) làm cơ sở xem xét, điều chỉnh kế hoạch khai thác (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo an toàn hàng không và chủ động trong công tác điều hành hoạt động bay.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm việc duy trì điều kiện khai thác khu bay theo quy định.

ACV cần báo cáo kết quả đánh giá tình trạng đường băng, đường lăn tại các sân bay này về Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 20-10 để xem xét, quyết định.

Hình ảnh nứt vỡ tấm bêtông ximăng trên đường băng sân bay Nội Bài

Trước đó, ngày 10-9, ACV đã có báo cáo và đề nghị Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra, đánh giá tình trạng đường băng, đường lăn tại các sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, các đường băng, đường lăn tại các sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài đang xuống cấp ngày càng nhanh hơn, nguy cơ uy hiếp an toàn bay. 3 đường cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất hiện đều đã khai thác vượt tần suất khai thác tính toán, do sử dụng nhiều loại máy bay lớn như A350-900 và B787-9 có tải trọng và áp suất lốp gấp 1,2 lần so với thiết kế nên các đường băng càng xuống cấp nhanh.

Đầu tháng 9 này, sân bay Nội Bài tiếp tục phải đóng cửa đường lăn S3 trong khoảng thời gian có mật độ bay thấp để sửa chữa vết hằn lún bêtông nhựa. Mặc dù được sửa chữa và đưa vào khai thác cách đây 1 năm nhưng đến nay tiếp tục bị hư hỏng trở lại do nền yếu và đã được sửa chữa vào tháng 8. Những khu vực đường lăn có kết cấu bêtông ximăng cũng thường xuyên bị nứt vỡ, phụt bùn khi chịu áp lực của máy bay đi qua; một số tấm bêtông ximăng có hiện tượng bị lún…

Mỗi ngày, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phải tổ chức lực lượng kiểm tra hạ tầng khu bay 4 lần, chỗ nào nứt vỡ, hằn lún quá mức là phải gấp rút trám thủng. Tuy nhiên, đây chỉ là tu sửa nhỏ mang tính tạm thời, muốn bảo đảm hoạt động bay an toàn liên tục, phải thực hiện sửa chữa lớn, bóc toàn bộ bề mặt bêtông nhựa đã hư hỏng, gia cố nền và thảm vật liệu mới.

Đường băng của sân bay Cam Ranh cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng sau 15 năm khai thác.

Bộ Giao thông Vận tải vừa qua đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để cải tạo, nâng cấp hệ thống đường băng, đường lăn tại 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.