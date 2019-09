Đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Văn bản nêu rõ hiện 2 CHK này đang phải chịu sức ép rất lớn do nhu cầu vận tải tăng cao, hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn của 2 CHK này đã khai thác vượt tần suất thiết kế, dẫn tới bị xô dịch, gãy vỡ, hằn lún mặt đường, trồi bùn tại các khe co giãn, bong bật, nứt vỡ các tấm bê-tông. Dù được Tổng Công ty CHK Việt Nam (ACV) bỏ kinh phí để khắc phục tạm thời tại các điểm hư hỏng nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Nếu không sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn sẽ làm tăng nguy cơ gây mất an toàn khai thác bay.



Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án sử dụng 10% dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, cân đối, bổ sung thêm vốn cho Bộ GTVT để triển khai ngay các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn tại 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.