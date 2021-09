"Chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc, khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 đợt 4" đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố chiều 28-9 tại Hà Nội.



Tất cả đã sẵn sàng

Tham gia buổi lễ công bố, ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, cho biết dự kiến trong tháng 10, tỉnh sẽ đón du khách nội địa đủ điều kiện. Hiện địa phương đang đôn đốc các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu, điểm du lịch trong tỉnh rà soát, bảo đảm đủ các tiêu chuẩn an toàn để sẵn sàng đón khách. Đồng thời, sẵn sàng phối hợp, hợp tác với các doanh nghiệp (DN) lữ hành ở Hà Nội và cả nước đưa khách tới Hà Giang.

Hào hứng trở lại sau đợt dịch thứ 4, nhiều DN cho hay đã kết nối các bên để kịp thời đưa ra các sản phẩm du lịch an toàn theo tiêu chí "xanh". Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, bày tỏ sự lạc quan khi du lịch bắt đầu nhìn thấy "ánh sáng cuối đường hầm", một số địa phương cơ bản kiểm soát được dịch. Theo ông Thắng, thời gian này, cần xác định thị trường nội địa là động lực phát triển du lịch.

Hiện tại, Hội Lữ hành Hà Nội, Câu Lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen đã chuẩn bị nhiều tour du lịch trải nghiệm bằng xe đạp, sẵn sàng đón khách có nhu cầu tham quan tại Hà Nội và quanh Hà Nội. Du khách có thể lựa chọn du lịch tại Hà Nội 1 ngày, tour Hà Nội - Ninh Bình - Nam Định 3 ngày 2 đêm, Hà Nội - Nam Định 2 ngày 1 đêm, Hà Nội - Hà Giang 3 ngày 2 đêm. Du lịch bằng xe đạp được thiết kế linh hoạt, giúp du khách khám phá một Hà Nội rất mới lạ qua các cung đường chỉ có đạp xe mới có thể trải nghiệm được.

Trong khi đó, Hanoitourist, VietFoot Travel, Vietrantour, Asia Sun Travel… cũng đã xây dựng một số sản phẩm du lịch an toàn gửi tới các địa phương và mong muốn được hỗ trợ, tạo điều kiện chạy thử một số tour vào tháng 10, 11 tới. Ông Lê Hồng Thái, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist, cho hay đơn vị chuẩn bị một chiến dịch 5 nhóm sản phẩm an toàn gồm: trải nghiệm du lịch Caravan an toàn; du lịch MICE an toàn; du lịch mùa thu an toàn; đặt phòng khách sạn an toàn; Homestay an toàn. Trong đó, điểm nhấn là trải nghiệm du lịch Caravan, di chuyển tự lái xe hoặc theo nhóm riêng...

Tour du lịch Cần Giờ đang được TP HCM thí điểm dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

"Du lịch là phải an toàn"

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ghi nhận sự háo hức và nỗ lực của các DN du lịch chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới.

Theo ông Thủy, đã từng có những ý kiến cho rằng chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với DN du lịch là được hoạt động trở lại, đặc biệt trong bối cảnh sức chống chịu của DN đang dần cạn kiệt. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm kết hợp hài hòa giữa an toàn phòng chống dịch bệnh và hoạt động du lịch, lữ hành.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh yếu tố an toàn (cho khách du lịch, cho những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch và cho cả xã hội) đã trở thành một yêu cầu bắt buộc cho ngành kinh tế du lịch. Tuy nhiên, việc xây dựng và tổ chức triển khai chương trình khôi phục du lịch nội địa trong bối cảnh dịch bệnh chưa chấm dứt nên khái niệm về du lịch an toàn chưa hoàn toàn thống nhất, quan điểm về khôi phục và phát triển du lịch các địa phương còn khác nhau. Do đó, việc triển khai chương trình không thực sự dễ dàng. Tuy vậy, với sự hưởng ứng của hàng ngàn DN du lịch, Hiệp hội cũng như các hội thành viên, các DN quyết tâm sẽ đẩy nhanh sự hồi phục của du lịch, trước mắt là du lịch nội địa.

Theo ông Bình, trong chương trình này, Hiệp hội Du lịch đưa ra các tiêu chí an toàn như khách du lịch từ 18 tuổi trở lên, phải tiêm đầy đủ các liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã hồi phục sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Đối với du khách dưới 18 tuổi, phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 48 giờ trước khi tham gia chương trình du lịch nội tỉnh, thành phố.

DN lữ hành phải thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 100% người lao động. Chương trình du lịch được tổ chức theo hình thức khép kín, có sự giám sát, kiểm soát chặt chẽ của công ty lữ hành. Các đơn vị du lịch phải quy định rõ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2, chi phí điều trị nếu du khách trở thành F0, ngoài bảo hiểm du lịch thông thường, có thể bổ sung bảo hiểm với trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, đơn vị kinh doanh du lịch chỉ được lựa chọn những điểm du lịch, đơn vị cung cấp dịch vụ cho đoàn khách bảo đảm tiêu chí an toàn; xây dựng các tuyến du lịch và phương pháp vận chuyển theo lộ trình an toàn.

Trong khi đó, điểm đến phải thuộc vùng xanh và đủ điều kiện hoạt động theo tiêu chí an toàn phòng chống dịch. Phục vụ số lượng khách tại cùng một thời điểm không được quá 30%-50% công suất điểm đến (do điểm đến quy định). Các cơ sở lưu trú bố trí phòng ngủ 2 người/phòng trở lên theo gia đình hoặc nhóm có cùng yếu tố dịch tễ. Trường hợp khách lẻ, không có cùng yếu tố dịch tễ thì bố trí phòng riêng. Đặc biệt, phải bố trí ít nhất một phòng riêng để cách ly khách trong trường hợp cần thiết.

Cơ sở kinh doanh ăn uống, ưu tiên phục vụ tại phòng. Nếu phục vụ tại nhà hàng thì phải có bàn ăn riêng cho từng nhóm khách, bảo đảm giữ khoảng cách giữa các nhóm khách, đoàn khách và tổ chức phục vụ ăn tại bàn…