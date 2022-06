Với mức khuyến mãi phổ biến 10%-50%, thậm chí 70%-95% hoặc 100% giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thuộc hàng ngàn chương trình đang được các doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, tiểu thương… tại TP HCM đồng loạt thực hiện, chương trình khuyến mãi tập trung này được kỳ vọng tạo cú hích kích cầu trong giai đoạn "thóc cao gạo kém" hiện nay.



Giảm giá đến 50% vẫn chưa "ép phê"

Trưa 19-6, siêu thị MM Mega Market An Phú (TP Thủ Đức, TP HCM) có rất đông người dân đến mua sắm do vào thời điểm cuối tuần. Bên ngoài siêu thị treo bảng thông báo chương trình "Shopping Season 2022" - cơ hội mua sắm lớn nhất năm với hơn 1.000 thương hiệu có khuyến mãi, hạn mức lớn nhất lên đến 100%.

Tuy nhiên, theo khảo sát sơ bộ của phóng viên, chỉ các quầy thời trang, quần áo, giày dép có treo bảng khuyến mãi nhiều nhất là 50%. Các gian hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu chỉ khuyến mãi nhẹ, ngoài các mặt hàng nằm trong chương trình "giá sốc cuối tuần" (áp dụng trong 3 ngày) thì giảm dưới hình thức mua 2 tặng 1, sản phẩm thứ 2 giảm 50% hoặc khuyến mãi 25%.

Khu hàng thực phẩm tươi sống, đông lạnh cũng thu hút đông người tiêu dùng đến chọn lựa. Hầu hết các quầy tính tiền đều mở cửa nhưng khách phải chờ 3-4 người mới đến lượt. Anh Nguyễn Hoàng - ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM - chọn hàng chất đầy xe đẩy. Anh nhận xét vào cuối tuần, siêu thị này có một số mặt hàng giá rẻ nên tranh thủ mua dùng.

Người tiêu dùng ưu tiên mua hàng thiết yếu có khuyến mãi Ảnh: AN NA

Siêu thị WinMart nằm bên trong Trung tâm Thương mại Thảo Điền (TP Thủ Đức) vào giờ trưa khá vắng. Các chương trình khuyến mãi tại đây không nổi bật so với ngày thường. Ngay cả cửa hàng thời trang thể thao Decathlon có diện tích lớn nhất tại đây cũng không có chương trình khuyến mãi giảm giá trong thời điểm này khi vừa kết thúc một chương trình khuyến mãi lớn nên lượng khách đến vừa phải.

Các gian hàng thời trang thương hiệu khác như: Tommy, Mango, C.K, H&M, Pierre Cardin dù treo bảng giảm giá 40%-75% nhưng khách mua sắm không đông. Ngoài ra, các sản phẩm giảm giá thường không đủ size nên một số khách chọn được sản phẩm có màu sắc, kiểu dáng ưa thích lại không có cỡ thích hợp.

Tại Vạn Hạnh Mall (quận 10, TP HCM), lượng khách bắt đầu đông đúc từ khoảng 10 giờ 30 phút. Khách tập trung nhiều ở siêu thị Co.opXtra, các quầy thức uống và gian hàng treo bảng khuyến mãi đậm. Tại đây có khoảng 80% gian hàng tham gia khuyến mãi với nhiều mức giá khác nhau, phổ biến nhất là 30% - 50%. Một số gian hàng thời trang, hóa mỹ phẩm, phụ kiện… treo bảng "sale off" đến 70% - 80%.

Chị Thu Thảo (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) khoe đã mua được bộ chăn ga gối của nhãn hiệu Akemi giảm giá 30%, 1 bộ đầm dáng suông của UniQlo giảm còn 799.000 đồng và 1 đôi giày Adidas giảm giá 50%, còn 1.375.000 đồng. "Hầu hết nhãn hiệu lớn giảm giá 20%-30%, tối đa 50%. Giá sau khi giảm vẫn còn tính theo tiền triệu, khá cao so với khả năng chi trả của tôi nên dù rất thích, tôi cũng phải bỏ qua" - chị Thảo bày tỏ.

Trong khi đó, các sàn thương mại điện tử chưa có thông báo về các chương trình hưởng ứng tháng khuyến mãi tập trung. Dù vậy, các sàn này cũng có nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu để hút khách.

Kỳ vọng lan tỏa khả năng kích cầu

Trong năm đầu tiên tổ chức 2 đợt khuyến mãi tập trung (đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12), TP HCM kỳ vọng với mức giảm giá sâu, quy mô lớn, chương trình sẽ góp phần tạo ra nhu cầu mua sắm trong bối cảnh người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu.

Với hàng ngàn chương trình khuyến mãi đã đăng ký, các DN kỳ vọng lượng khách đến các trung tâm mua sắm sẽ tăng 35% - 40% so với ngày thường. Các DN đang tích cực kích cầu bằng cách đưa ra những chương trình giảm giá hấp dẫn nhất trong năm. Đơn cử, MM Mega Market khuyến mãi hơn 1.000 mã sản phẩm thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm, các sản phẩm thương hiệu riêng của hệ thống này.

Hệ thống GO! và Big C thì công bố lựa chọn hơn 600 sản phẩm chất lượng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất và áp dụng giảm giá đến 50% cho ngành hàng thực phẩm tươi sống, tiêu dùng, hóa mỹ phẩm; giảm giá tới 23% cho ngành hàng thời trang.

Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra giảm giá sâu cả 5 ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc. Những sản phẩm đồ dùng và may mặc như bếp điện hồng ngoại, nồi chiên không dầu, bình giữ nhiệt, hộp thực phẩm ngăn đông, bình nước nhựa, hũ thủy tinh, bàn ủi hơi nước, hộp thủy tinh, ly thủy tinh, bộ hộp cơm, ruột gối các loại… từ các thương hiệu Lock&Lock, Luminarc, Diễm Trúc có mức giảm giá từ 51% đến miễn phí 100% cho sản phẩm thứ hai cùng loại. Các sản phẩm hóa phẩm tắm gội, tẩy rửa, chăm sóc răng miệng giảm giá đến 55% và một số sản phẩm áp dụng khuyến mãi mua 1 tặng 1 đến từ các thương hiệu Lix, Truecare, On1, Thale, Aquala, Colgate, Nano Plus, Jordan…

Theo các DN, giá cả hàng hóa tăng đang là gánh nặng đối với người dân. Do vậy, chương trình khuyến mãi tập trung là cơ hội để người tiêu dùng mua được những sản phẩm tốt với giá ưu đãi hấp dẫn. Do thời gian khuyến mãi tập trung kéo dài 1 tháng nên tùy tình hình thực tế và phản ứng của khách hàng, DN sẽ chủ động điều chỉnh cơ cấu mặt hàng và mức giảm giá để chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Hiếu Hùng, Phó Tổng Giám đốc Vạn Hạnh Mall, cho hay 6 tháng đầu năm 2022, sức mua giảm đáng kể. Hy vọng với mức giảm giá tối đa lên đến 100% trong lần này, các DN sẽ tận dụng để đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Riêng về nguồn hàng cho chương trình, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành chuỗi Co.opmart, cho biết đơn vị đã chuẩn bị lượng hàng tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 50%-100% so với đầu năm 2022. "Co.opmart là thương hiệu Việt, chất lượng là ưu tiên hàng đầu nên dù khuyến mãi sâu, chúng tôi cam kết bảo đảm chất lượng sản phẩm, nguồn hàng lẫn phục vụ" - ông Thắng nhấn mạnh.