Kia Carnival 2022 sở hữu kích thước vượt trội với khoảng sáng gầm xe lớn cùng kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, thể thao, hiện đại. Mặt trước với cụm đèn Full-LED công nghệ cao và cụm đèn định vị liền mạch với lưới tản nhiệt được thiết kế theo phong cách của một "Dàn nhạc giao hưởng" kết hợp với thiết kế mũi hổ đặc trưng.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại sự kiện

Kia Carnival 2022 nổi bật với khả năng vận hành linh hoạt trên mọi địa hình với Khung gầm và thân xe được thiết kế liền khối (Unibody). Xe được trang bị động cơ Smartstream với 2 tùy chọn động cơ xăng 3.5L (công suất 268 mã lực) và động cơ Diesel 2.2L (công suất 199 mã lực), hộp số tự động 8 cấp với hiệu suất truyền động trên 90%.

Kia Carnival 2022 cũng được trang bị nhiều tính năng thông minh như: khởi động động cơ và hệ thống điều hòa từ xa; Mở/đóng toàn bộ cửa hông và cốp xe chỉ cần chạm vào chìa khóa; hệ thống giải trí gồm màn hình Full-HD 12.3 inches với hệ điều hành đa nhiệm có thể chạy cùng lúc 2 ứng dụng; hệ thống âm thanh vòm 12 loa BOSE; hệ thống đèn nền mood light với hiệu ứng đồ họa 3D thay đổi góc nhìn và điều chỉnh 4 góc độ sáng…

Kia Carnival - mẫu SUV đô thị vừa được THACO AUTO trình làng tại Việt Nam

Chế độ bàn ăn rộng rãi bên trong xe

Hệ thống quan sát điểm mù qua hình ảnh

Các phiên bản Kia Carnival (áp dụng từ ngày 9-10) có giá từ 1,199 tỉ đồng cho phiên bản Kia Carnival 2.2D Luxury (8 ghế).

Bên cạnh tính năng an toàn cơ bản như 7 túi khí thêm túi khí đầu gối, dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả ghế ngồi, Kia Carnival 2022 còn được trang bị các tính năng an toàn nâng cao gồm: Hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA; Cân bằng điện tử ESP và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau; Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.

Tại thị trường Việt Nam, Kia Carnival 2022 được ra mắt với 5 phiên bản: Luxury 8 ghế; Premium 8 ghế; Premium 7 ghế; Signature 7 ghế động cơ Smartstream 2.2D (Diesel); Signature 7 chỗ động cơ Smartstream 3.5G (Xăng) cùng 7 tùy chọn màu sắc. Ngoài ra, THACO AUTO còn phát triển phiên bản Carnival Royal với nhiều tùy chọn cao cấp đáp ứng yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng.

Các phiên bản Kia Carnival (áp dụng từ ngày 9-10) có giá từ 1,199 tỉ đồng cho phiên bản Kia Carnival 2.2D Luxury (8 ghế).