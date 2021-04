Ngày 22-4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2021 và kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngân hàng



Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, cho biết đến ngày 16-4-2021, tín dụng toàn nền kinh tế đạt 9.499.546 tỉ đồng, tăng 3,34% so với cuối năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 tăng 0,78%).

Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Về nội dung đang được dư luận quan tâm là tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản (BĐS), chứng khoán, ông Tuấn Anh cho biết tại buổi làm việc riêng với Chính phủ mới đây, NHNN đã báo cáo về dòng tiền đầu tư vào chứng khoán, BĐS. Thủ tướng đã giao NHNN có báo cáo chi tiết về tình hình tăng trưởng tín dụng, dòng tiền vào 2 lĩnh vực này. Đến nay, NHNN đã hoàn thành báo cáo này và dự kiến chính thức gửi Thủ tướng vào ngày 23-4.

Ông Tuấn Anh cho biết trong 3 năm qua, tăng trưởng tín dụng vào BĐS như sau: Năm 2018 tăng 26,6%, năm 2019 tăng 21,53%; năm 2020, do dịch bệnh nên chỉ tăng 11,89%, thấp hơn tăng trưởng tín dụng chung. 3 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng tín dụng ước đạt 3%, cao hơn không đáng kể so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung (2,93%). "So sánh cùng kỳ các năm trước, số liệu tăng trưởng tín dụng vào BĐS quý I tăng 3% là không tăng đột biến, như quý I năm 2019, tín dụng BĐS tăng 5,79%"- ông đánh giá.

Tín dụng BĐS chiếm 19% tổng dư nợ nền kinh tế. Hiện nay, NHNN đang kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực BĐS. Theo chuyên gia đánh giá, tăng trưởng nóng BĐS có nguyên nhân từ việc nhà đầu tư có hiện tượng đầu cơ lướt sóng trong thời gian qua, do các địa phương ban hành các bảng giá để tăng giá đất từ 15-20%; thị trường vàng, chứng khoán tăng trưởng, nhà đầu tư sinh lời, đầu tư vào BĐS; bên cạnh đó là do tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến dòng tiền... "Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đầu tư vào lĩnh vực BĐS"- ông Tuấn Anh khẳng định

Còn dư nợ lĩnh vực chứng khoán đến hết quý I là 45.300 tỉ đồng, chiếm 0,5% tổng dư nợ. "Dù quy mô tăng trưởng chứng khoán không lớn, nhưng NHNN đánh giá lĩnh vực chứng khoán và BĐS tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, do đó trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường, chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát chặt chẽ hoạt động cũng như đầu tư, giám sát chặt chẽ dòng tiền, kiểm tra, kiểm soát sau cho vay đối với các khoản đầu tư vào lĩnh vực này"- Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế khẳng định.