Trong buổi sáng 6-9, đoàn đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Ibaraki. Tại đây, Tỉnh trưởng tỉnh Ibaraki – Kazuhiko Oigawa hoan nghênh đoàn công tác của tỉnh Long An đến thăm và làm việc tại địa phương. Ông Kazuhiko Oigawa cho biết hiện nay đã có khoảng 12.000 người Việt Nam đang sống và làm việc tại tỉnh Ibaraki. Đây là lực lượng lao động có đóng góp rất quan trọng cho nền kinh tế của tỉnh Ibaraki.



Tháng 10 tới đây, tỉnh Long An sẽ gửi 13 lao động đầu tiên sang Ibaraki làm việc theo chương trình hợp tác giữa hai địa phương. Tỉnh trưởng tỉnh Ibaraki cho biết địa phương sẽ dành sự hỗ trợ đặc biệt cho những lao động từ tỉnh Long An sang làm việc tại Ibaraki.

Đại diện đoàn công tác của tỉnh Long An chụp ảnh lưu niệm với Tỉnh trưởng tỉnh Ibaraki

Ông Kazuhiko Oigawa cho biết thêm hiện nay có nhiều doanh nghiệp của tỉnh Ibaraki mong muốn sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư. Thời gian tới, trung tâm hỗ trợ đầu tư nước ngoài của tỉnh Ibaraki sẽ hướng tới việc xúc tiến các doanh nghiệp này đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Long An

Ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An gửi lời cám ơn sâu sắc đến Tỉnh trưởng tỉnh Ibaraki và đội ngũ công chức của tỉnh đã hỗ trợ tỉnh Long An trong chuyến công tác lần này.

Ông Nhiều cũng giới thiệu đến Tỉnh trưởng những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Long An về vị trí địa lý, lực lượng lao động và tiềm năng thu hút đầu tư nước ngoài của địa phương. Đặc biệt, với lợi thế về lực lượng lao động dồi dào (hơn 1 triệu người), trong đó hơn 72% được qua đào tạo nghề lại có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại địa phương (trên 130 doanh nghiệp), tỉnh Long An có những điều kiện rất phù hợp trong việc hợp tác lao động tại tỉnh Ibaraki.

Đáp lời Tỉnh trưởng tỉnh Ibaraki về mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Long An của các doanh nghiệp Ibaraki, ông Nhiều cho biết với mối quan hệ giữa 2 địa phương như hiện nay, chính quyền tỉnh Long An sẽ dành sự hỗ trợ đặc biệt cho các doanh nghiệp Ibaraki đến đầu tư, làm ăn tại địa phương. Ông Nhiều mong muốn tỉnh Ibaraki sớm tổ chức đoàn công tác sang thăm, xúc tiến quan hệ hợp tác và tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Long An.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Long An đã phối hợp cùng với bộ phận xúc tiến cơ hội việc làm, Sở Chiến lược Công nghiệp tỉnh Ibaraki tổ chức Hội thảo Xúc tiến tiếp nhận lao động của tỉnh Long An đến làm việc tại tỉnh Ibaraki.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An đã giới thiệu khái quát đến hơn 70 doanh nghiệp của tỉnh Ibaraki và đại diện chính quyền địa phương tham gia sự kiện khái quát về nguồn lực lao động và định hướng phát triển nguồn lao động của địa phương cũng như vai trò trong việc hợp tác quốc tế về lao động với tỉnh Ibaraki nhằm mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Long An.

Bên cạnh các nội dung giới thiệu về nguồn nhân lực của tỉnh Long An và đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của địa phương cũng như nội dung giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh Long An, tại sự kiện, một số doanh nghiệp Nhật Bản đang sử dụng lao động của tỉnh Long An cũng đã chia sẽ về kinh nghiệm sử dụng lao động của tỉnh Long An.

Theo đó, điểm chung của các công ty này là đều gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động trong nước. Do đó, họ bắt đầu tìm kiếm thông tin từ các đối tác kinh doanh tại Việt Nam và bắt đầu từng bước sử dụng lao động Việt Nam làm việc trong nhà máy tại Nhật, trong đó có lao động của tỉnh Long An.

Đặc điểm chung của lao động tỉnh Long An nói riêng và lao động của Việt Nam nói chung là đều là những người lao động cần cù, khéo léo và đặc biệt có những giá trị tinh thần rất gần gũi với người Nhật nên dễ thấu hiểu và tạo được sự đồng cảm. Tuy nhiên, hạn chế của hầu hết lao động Việt Nam hiện tại là vấn đề ngôn ngữ giao tiếp.

Ngoài ra, ban tổ chức đã giới thiệu một số lao động có hộ khẩu tại tỉnh Long An đang làm việc tại tỉnh Ibaraki chia sẽ về những trải nghiệm thực tế và kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản.

Quang cảnh buổi hội thảo

Về phía tỉnh Ibaraki, lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ lao động nước ngoài của tỉnh Ibaraki đã giới thiệu chương trình hỗ trợ người lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Ibaraki, trong đó Long An là một trong những địa phương trọng điểm được hưởng lợi từ chương trình này.

Tỉnh Long An và tỉnh Ibaraki đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực lao động từ năm 2019. Thời gian qua, mặc dù việc hợp tác lao động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng 2 bên đã phấn đấu tổ chức tuyển dụng và đào tạo 13 lao động cho Chương trình Chăm sóc viên (Ibaraki Course), khóa đầu tiên chuẩn bị sang Ibaraki làm việc vào tháng 10-2022 tới đây.

Hội thảo Xúc tiến tiếp nhận nguồn nhân lực của tỉnh Long An đến Ibaraki làm việc lần này cũng là một sự kiện nằm trong chương trình hợp tác giữa 2 bên.

Ngày 7-9, đoàn công tác của tỉnh Long An đến khảo sát một số cơ sở kinh tế và chăm sóc sức khỏe người già của tỉnh Ibaraki.