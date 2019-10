Ngày 10-10, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ra mắt liên doanh Mai Linh - Willer tuyến xe khách Thanh Hóa - Hà Nội đúng chuẩn dịch vụ Nhật Bản, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.



Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh phát biểu

Mai Linh - Willer là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Mai Linh và Tập đoàn Willer, hai tập đoàn vận tải hàng đầu Nhật Bản và Việt Nam, chuyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch chất lượng cao. Toàn bộ nội thất, máy móc, công nghệ, hệ điều hành… tiên tiến và hiện đại nhất đều được Tập đoàn Willer Nhật Bản chuyển giao, đào tạo.



Xe khách Mai Linh - Willer xuất bến 8 chuyến/ngày tại mỗi đầu bến, ở Hà Nội là bến xe Nước Ngầm và Thanh Hóa là bến xe Phía Tây.



Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh, cho biết Nhật Bản là nước có độ an toàn nhất thế giới, tập đoàn Willer an toàn nhất Nhật Bản. "Trong suốt hai năm nghiên cứu sản phẩm, hôm nay, Liên doanh Mai Linh - Willer giới thiệu sản phẩm xe khách đường dài phù hợp với văn hoá, thị trường Việt Nam. Với sản phẩm này, chúng tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là hoạt động vận tải an toàn nhất Việt Nam".

Khách trải nghiệm xe khách chuẩn Nhật Bản Mai Linh - Willer

Theo Tập đoàn Mai Linh, tính năng an toàn được thiết lập bởi quy trình vận hành và đào tạo nghiêm khắc bởi các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đến từ Nhật Bản. Các thiết bị hiện đại như "tai nghe phát hiện buồn ngủ", đeo ở tai lái xe nhận biết trước những cơn buồn ngủ, máy sẽ rung, đánh thức lái xe và truyền dữ liệu về máy điều hành trung tâm để can thiệp kịp thời; "máy kiểm soát tốc độ", khi lái xe chạy vượt tốc độ hoặc phanh gấp, xe lập tức báo chuông và dữ liệu cũng báo về máy chủ ở trung tâm điều hành. Mỗi chặng, lái xe chạy không quá 2 tiếng/ 1 lần nhằm đảm bảo an toàn và mang đến sự an tâm cao nhất cho khách hàng.



Ghế ngồi cao cấp, tinh tế, ngả 140 độ, vải bọc êm ái, màu sắc tươi, ấm, tấm đặt chân mềm mại, thiết bị sạc pin điện thoại... đều được nhập về từ Nhật Bản. Đặc biệt, mỗi chiếc ghế được thiết kế như một chiếc nôi em bé, có vòm che mặt, đáp ứng nhu cầu ngủ nghỉ, kín đáo của khách, đặc biệt là khách nữ.

Ông Trần Bảo Ngọc - Vụ trưởng vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, đánh giá Mai Linh – Willer được hai tập đoàn vận tải hàng đầu của hai quốc gia lập nên. Do đó mong rằng, trong thời gian tới, Mai Linh - Willer sẽ mở rộng ra cả nước. "Bộ giao thông Vận tải sẽ tạo hành lang pháp lý để liên doanh Mai Linh - Willer ngày càng phát triển".