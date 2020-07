Đòi nợ bằng cách gọi điện khủng bố là vi phạm

Theo luật sư Phạm Đức (Công ty Luật Quốc tế và Cộng sự), do Luật Đầu tư sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong đó cấm loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ, có hiệu lực từ đầu năm 2021, nên các công ty đòi nợ hiện vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, việc công ty đòi nợ tiếp cận con nợ bằng cách gọi điện thoại khủng bố, đến tận nhà hành hung, đập phá tài sản của con nợ, gây rối an ninh trật tự... là vi phạm pháp luật. Bởi theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP, công ty đòi nợ chỉ được hoạt động trong phạm vi pháp luật cho phép và phải có hợp đồng ủy quyền của chủ nợ. Trong thời hạn 3 ngày trước khi tiến hành đòi nợ, công ty đòi nợ phải có văn bản thông báo cho công an xã, phường nơi tiến hành đòi nợ... Khi thực hiện đòi nợ không được sử dụng vũ lực, các phương tiện làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Luật sư Phạm Đức còn cho biết trong hợp đồng vay vốn thường có điều khoản bên cho vay có quyền bán khoản nợ và các thông tin liên quan cho một công ty có chức năng mua bán nợ. Sau đó, có thể công ty này lại thuê công ty đòi nợ tiến hành thu hồi nợ.