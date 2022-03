Ngày 10-3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tổ chức lễ ký kết tổ chức sản xuất và trao tặng máy nông nghiệp, định hướng phát triển bền vững.



Toàn cảnh 123 máy nông nghiệp được tặng cho các hợp tác xã

Tại buổi lễ, Tập đoàn Lộc Trời ký kết tổ chức sản xuất và bao tiêu 2 triệu tấn lúa với Liên hiệp Hợp tác xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang để phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần giải quyết đầu ra cho cây lúa, giảm thiểu việc "được mùa mất giá" cho bà con nông dân.

Cũng tại sự kiện, Tập đoàn Lộc Trời còn trao tặng 123 máy nông nghiệp trị giá hơn 100 tỉ đồng cho các hợp tác xã để bắt đầu triển khai cơ giới hóa đồng bộ quy mô lớn từ năm 2022. Số máy nông nghiệp này là phần đóng góp từ lợi nhuận của các đối tác có cùng định hướng phát triển bền vững với tập đoàn, đồng lòng và hiệp lực đẩy mạnh việc cơ giới hóa đồng bộ các hoạt động canh tác mùa vụ trên quy mô lớn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mang lại lợi ích lâu dài cho bà con nông dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tâp đoàn Lộc Trời, nói rằng: "Tôi cảm ơn các đối tác đã tin tưởng, ủng hộ, đồng hành cùng chúng tôi trong việc thực hiện cam kết "Cùng nông dân phát triển bền vững" và lần này là cùng chúng tôi triển khai quá trình cơ giới hóa đồng bộ hoạt động sản xuất nông nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất để giúp bà con nông dân đỡ cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà năng suất không cao, đời sống chật vật, khó khăn. Qua đó chúng tôi tin tưởng bằng việc trồng lúa, bà con nông dân vẫn có được cuộc sống sung túc ngay trên mảnh đất quê hương mình".

Đại diện các hợp tác xã nhận chìa khoá tượng trưng của 123 máy nông nghiệp

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tin tưởng những mô hình liên kết đảm bảo lợi nhuận cho nông dân mà Lộc Trời đang thực hiện sẽ tác động mạnh mẽ và làm thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân.

"An Giang sẽ tích cực hỗ trợ những dự án phát triển nông nghiệp bền vững mà Tập đoàn Lộc Trời đang triển khai tại An Giang. Đây là mô hình tổ chức sản xuất lớn góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống kinh tế của người dân An Giang"- ông Bình nhấn mạnh.