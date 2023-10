Tối 2-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM, xác nhận có một cháu bé 6 tuổi tử vong, nghi do ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP Thủ Đức. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.



Bà Lan cho biết, sơ bộ vụ việc xảy ra vào chiều thứ 6 (29-9, đúng ngày Trung thu) tại buổi tiệc trung thu tổ chức cho trẻ em sống trong chung cư và con em một số nhân viên phục vụ tại chung cư.

Trong đó, có 230 phần bánh su kem được mua tại một cửa hàng ở quận Bình Thạnh, thuộc một thương hiệu bánh nổi tiếng, lâu đời có hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 3,9 triệu đồng và có chiết khấu 10%.

Bánh được giao vào sáng thứ 6, chiều thứ 6 phá cỗ. Sau tiệc, còn 1 số bánh su kem dư ra nên con một nhân viên vệ sinh đã lấy về nhà ăn. Đến sáng thứ 7, cháu bé bị ngộ độc và tử vong sau đó.

Một số bé tham gia buổi tiệc cũng được ghi nhận có triệu chứng đau bụng.

"Tôi đã chỉ đạo Phòng Y tế TP Thủ Đức xác minh làm rõ và báo cáo cụ thể sau" – bà Lan thông tin.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Y tế TP Thủ Đức cho phóng viên biết đến 20 giờ ngày 2-10, cán bộ chuyên môn vẫn đang làm việc tại chung cư nên chưa có thêm thông tin.