Ngày 17-6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) tổ chức lễ khánh thành Nhà ga hành khách T2 – Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Hệ thống làm thủ tục.

Đây là nhà ga đầu tiên của ACV ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ. Cụ thể, nhà ga có hệ thống hỗ trợ giúp hành khách tự làm thủ tục hàng không (Self Check-in Kiosk), hệ thống hỗ trợ hành khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý của mình (Self Baggage Drop), hệ thống phát thanh tự động ứng dụng AI để phát thanh tìm theo tên hành khách, triển khai hệ thống ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử, Biometric nhận diện khuôn mặt (facial ID) cùng với hệ thống thiết bị kiểm soát các thủ tục an ninh tự động, hệ thống kiểm soát lên tàu bay tự động (E-gate)... đem lại nhiều thuận lợi cho hành khách.



Sảnh đi quốc nội.

Theo ACV, năm 2013, nhà ga hành khách T1 Cảng HKQT Phú Bài đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp công suất phục vụ 1,5 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, đến năm 2016, hành khách thông qua cảng đã vượt công suất phục vụ với gần 1,6 triệu khách. Vì vậy, dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 do ACV làm chủ đầu tư, khởi công vào cuối năm 2019 với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỉ đồng, công suất khai thác 5 triệu hành khách/ năm trong đó gồm 1 triệu khách quốc tế và 4 triệu khách quốc nội.

Thiết kế nhà ga T2.

Nhà ga hành khách T2 kết nối với vị trí sân đỗ máy bay bằng 4 cầu ống lồng trong đó có 3 cầu ống code C và 1 cầu ống lồng đôi, có thể khai thác 1 máy bay code E hoặc cùng lúc 2 máy bay code C. Nhà ga được thiết kế không gian chức năng với 2 cao trình luân chuyển khách. Khu vực ga đến nội địa và quốc tế nằm ở tầng 1 và khu vực ga đi nằm ở tầng 2.

Nhà ga có 44 quầy check-in, 4 Kiot check-in online, 8 cửa boarding, 4 băng chuyền hành lý đến, 4 cầu dẫn hành khách, 10 máy soi chiếu an ninh, 10 quầy xuất nhập cảnh.

Ý tưởng thiết kế của nhà ga dựa trên sự nghiên cứu đầy đủ về bối cảnh địa lý và văn hóa của địa phương.

Quầy check in thủ tục đường bay quốc tế