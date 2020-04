Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết một trong những giải pháp được triển khai nhằm ứng phó dịch Covid-19 là tiết giảm chi phí kinh doanh và chi phí hoạt động; điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với mức giảm lợi nhuận năm 2020 xuống tối thiểu 1.000 tỉ đồng. Các cấp lãnh đạo HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý cấp cao của ngân hàng đã tự nguyện giảm lương 50% cho đến khi công bố hết dịch; cấp quản lý toàn hệ thống từ phó phòng trở lên (và các chức danh tương đương) cũng giảm từ 10%- 30% tùy theo mức thu nhập.

Hiện SHB đang rà soát toàn bộ chi phí hoạt động và tổ chức triển khai biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động với mức giảm tối thiểu 10%.

Các ngân hàng bắt đầu điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm nay do tác động từ dịch Covid-19. Ảnh: Tấn Thạnh

Một số nhân viên của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) cũng vừa nhận được thông báo giảm lương kinh doanh để đối phó với tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19. Theo thông báo của HDBank, mức giảm thu nhập từ 10%-25% áp dụng cho những nhân viên có tổng lương từ 10 triệu đồng trở lên; mức giảm lớn nhất 25% sẽ áp dụng cho cán bộ nhân viên, quản lý cấp cao có tổng lương trên 80 triệu đồng. Ngân hàng này bắt đầu điều chỉnh giảm thu nhập từ tháng 4 đến khi có thông báo mới.

Một số ngân hàng thương mại khác dù không tổ chức đại hội cổ đông thường niên do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng trong tài liệu gửi đến cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đã có sự sụt giảm đáng kể so với năm trước.

Như tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), trong tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020, tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 21% so với năm trước nhưng tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đưa ra chỉ 800 tỉ đồng, giảm khá mạnh so với kết quả 925 tỉ đồng của năm ngoái. Theo Nam A Bank, tác động từ dịch bệnh sẽ ảnh hưởng lớn đến hầu hết ngành nghề và ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động ngành ngân hàng. Do đó, năm nay ban lãnh đạo ngân hàng xác định sẽ duy trì mức tăng trưởng phù hợp tình hình thị trường và chú trọng củng cố nền tảng hoạt động…

Hiện các ngân hàng đang triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh, trong đó có giảm lãi khoản vay cũ, cho vay mới với lãi suất ưu đãi, cơ cấu lại nợ, không chuyển nhóm nợ… Lãnh đạo một số ngân hàng cho biết việc miễn, giảm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng nặng từ dịch Covid-19 khiến doanh thu của ngân hàng bị sụt giảm, từ đó cũng ảnh hưởng lợi nhuận.

Tại Chỉ thị 02 vừa được ban hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng phải chủ động rà soát, cắt giảm chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông. Trước mắt không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới…