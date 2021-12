Mới đây, nhiều người dân mua đất tại Dự án xây nhà ở Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) tại huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) do Công ty TNHH MTV An An Hòa làm chủ đầu tư đã kéo đến khu vực đất dự án để treo băng rôn, yêu cầu phía môi giới đất, chủ đầu tư giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.



Người mua đất giăng băng rôn đòi sổ đỏ

"Yêu cầu các ông bà… làm việc với Công ty An An Hòa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Yêu cầu Công ty TNHH MTV An An Hòa giao quyền sử dụng đất cho người dân" – băng rôn của người dân viết.

Theo đơn của một số người dân, năm 2016, khi dự án Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) mới hình thành từ một bãi sông nước, họ đã đặt niềm tin vào các cá nhân môi giới và đã bỏ một số tiền lớn để mua đất dự án với mục đích làm nhà ở.

Thời điểm đó, người mua đất được hứa sẽ được làm thủ tục mua bán và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thỏa thuận (bằng hợp đồng đặt cọc tiền qua công chứng và giấy viết tay).

Vào tháng 1-2020, UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, người mua đất chờ đợi nhưng không thấy kết quả hồi âm của các bên môi giới. Người dân nghi ngờ đây là dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của họ.

Người dân cho biết họ mua đất từ bên môi giới đã 5 năm qua, tới nay chưa có sổ đỏ

Chiều 7-12, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cho biết đã nắm được sự việc người dân kéo đến khu vực dự án của Công ty TNHH MTV An An Hòa để đòi sổ đỏ. Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho rằng vụ việc này cũng tương tự câu chuyện tranh chấp giữa người mua đất, đơn vị môi giới và Công ty CP Bách Đạt An tại thị xã Điện Bàn trong thời gian qua. Người dân nếu có tranh chấp cần gửi đơn đến cơ quan chức năng để được giải quyết.

Trong ngày 6 và 7-12, chúng tôi nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin vào số máy của bà Lê Thị Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH MTV An An Hòa để tìm hiểu thông tin nhưng bà này không phản hồi.

Theo Sở Xây dựng Quảng Nam, dự án Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) có tổng diện tích 14 ha, tới thời điểm này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

Ngoài dự án trên, tại huyện Núi Thành, Công ty TNHH MTV An An Hòa còn là chủ đầu tư của dự án Khu dân cư Tam Quang (khu số 3), có diện tích 16,2 ha. Dự án này đang trong giai đoạn triển khai thực hiện.

Công ty An An Hòa vừa qua cũng được cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa tại xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành) với quy mô sử dụng đất 435,8 ha.