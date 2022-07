Ngày 4-7, Bộ Tài chính đã thông tin một số vấn đề liên quan đến vụ việc huỷ bỏ 9 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh.

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, xác định vụ việc liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh hiện đang thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan cảnh sát điều tra, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thông báo trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc các nhà đầu tư mua trái phiếu trong 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của 3 doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư mua trái phiếu Tân Hoàng Minh vẫn chưa được hoàn tiền

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính, UBCKNN đã có một số buổi tiếp công dân liên quan đến vụ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của 3 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tại các buổi làm việc, đại diện Bộ Tài chính, UBCKNN đã tiếp nhận đầy đủ các ý kiến, đề xuất của các nhà đầu tư trái phiếu Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngoài ra, Bộ Tài chính, UBCKNN cũng đã nhận được các đơn kiến nghị của các nhà đầu tư mua trái phiếu Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên quan đến việc hoàn trả tiền mua trái phiếu cho các nhà đầu tư.

UBCKNN đã chuyển các đơn này đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan đến vụ việc trái phiếu Tân Hoàng Minh, ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Thời gian qua, đại diện các nhà đầu tư liên tục làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh về lộ trình hoàn tiền mua trái phiếu. Trong lần làm việc gần nhất ngày 22-6, ông Vũ Đình Luyện, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, cho biết tập đoàn này và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thu hồi, chuyển khoảng 2.100 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước.

Dự kiến trong tháng 7, tập đoàn sẽ thu xếp được khoảng 50-60% số tiền bán trái phiếu mà đơn vị đã huy động từ các nhà đầu tư. "Tân Hoàng Minh vẫn đang tích cực trong việc chuyển nhượng dự án"- ông Luyện cho biết.

Trong đó, 5 dự án bất động sản đủ điều kiện chuyển nhượng về pháp lý, bao gồm: 2 dự án tại Phú Quốc, dự án Nguyễn Thị Minh Khai, dự án Việt Tiến, dự án Ngọc Hồi (tại Hà Nội). Tuy nhiên, theo đại diện Tân Hoàng Minh, một trong những khó khăn nhất hiện nay là không có sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn để cùng giải quyết công việc hiện tại, do bị tạm giam.

Trước yêu cầu chi trả ngay 2.100 tỉ đồng cho những người mua trái phiếu, ông Vũ Đình Luyện cho biết tập đoàn rất mong muốn điều này nhưng "chưa nhận được văn bản hướng dẫn của C03".