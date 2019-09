Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết ngày 12-9, tại Nhà máy In tiền Quốc gia đã tổ chức công bố các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) liên quan đến tổ chức, hoạt động và bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo của Nhà máy In tiền Quốc gia.



Theo đó, Thống đốc NHNN có Quyết định số 1869/QĐ-NHNN ngày 12-9-2019 về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Thái Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15-9-2019. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Thái Nam là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.



Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú (trái) trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Thái Nam giữ chức Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia - Ảnh: NHNN

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú trao Quyết định giao ông Nguyễn Văn Long, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia, phụ trách, điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia - Ảnh: NHNN

Ngoài ra, Thống đốc NHNN cũng ban hành Quyết định số 1868/QĐ-NHNN ngày 12-9-2019 về việc giao ông Nguyễn Văn Long, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia phụ trách, điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15-9-2019 cho đến khi có Quyết định mới.



Tân Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia Lê Thái Nam phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NHNN

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, tân Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia Lê Thái Nam bày tỏ cảm ơn sâu sắc Ban lãnh đạo NHNN, Đảng uỷ cơ quan Ngân hàng Trung ương, lãnh đạo Nhà máy In tiền Quốc gia cùng toàn thể cán bộ nhân viên Nhà máy In tiền Quốc gia, đã tin tưởng tín nhiệm giao trọng trách mới. Tân Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia cam kết sẽ cùng với tập thể cán bộ, người lao động Nhà máy In tiền Quốc gia tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, trước khi ông Lê Thái Nam được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch của Nhà máy In tiền Quốc gia, vị trí này do ông Nguyễn Văn Toản đảm nhiệm, còn vị trí Tổng giám đốc điều hành do ông Trần Văn Tiến chuyên trách.

Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trong những năm gần đây, lợi nhuận của Nhà máy In tiền quốc gia liên tục tăng đều, từ mức 20 tỉ đồng năm 2013 lên 42 tỉ đồng năm 2016, 44,4 tỉ đồng vào năm 2017 và 51 tỉ đồng năm 2018.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay, Nhà máy In tiền quốc gia bất ngờ ghi nhận mức lỗ sau thuế 11,2 tỉ đồng. Cụ thể, doanh thu của nhà máy ở mức 906 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của nhà máy chỉ còn vỏn vẹn 20,2 tỉ đồng, bằng chưa đầy 1/4 nửa đầu năm ngoái. Doanh thu tài chính cũng sụt giảm trong nửa đầu năm khi đạt 10,3 tỉ đồng, giảm 40%. Sau khi trừ đi thuế, mức lỗ sau thuế là hơn 11,2 tỉ đồng.

Giải thích về điều này, lãnh đạo nhà máy cho biết do là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của Nhà máy là hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc NHNN giao.

Là đơn vị sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, Nhà máy thực hiện cơ chế quyết toán giá với Nhà nước. Theo đó, toàn bộ các chi phí sản xuất có liên quan được tập hợp, trình NHNN và Bộ Tài chính duyệt quyết toán giá sau khi kết thúc năm tài chính. Do đó, kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy.

Nhà máy khẳng định, thực tế, Nhà máy vẫn đang hoạt động ổn định, theo đúng mục tiêu, kế hoạch giao nộp sản phẩm được NHNN giao. Những năm gần đây, Nhà máy luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất được giao và đều được xếp loại A.