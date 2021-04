Trước đó, trong tháng 1, cả nước nhập khẩu 8.343 xe, giảm hơn 34% so với tháng 12-2020; tháng 2 nhập khẩu 10.039 xe, tăng hơn 20% so với tháng trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, có khoảng 35.000 xe được nhập khẩu về Việt Nam, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng nhập khẩu tăng cũng duy trì liên tục, chỉ bị sụt giảm vào tháng 1 do rơi vào thời điểm nghỉ Tết âm lịch.



Tuy nhập khẩu ôtô tăng khá so với cùng kỳ năm trước nhưng thị trường còn trầm lắng, sức mua không cao. Tháng 1, tiêu thụ toàn thị trường chỉ đạt 26.432 chiếc, giảm 45% so với tháng trước và giảm 69% so với cùng kỳ. Tháng 2 có 13.585 xe được bán ra, giảm 22% so với tháng 1 và giảm 48% so với cùng kỳ. Sau 2 tháng đầu năm được coi là giai đoạn thấp điểm và tháng 3 đã có dấu hiệu hồi phục nhẹ, các đại lý xe kỳ vọng sức mua sẽ tốt hơn đáng kể từ tháng 4 trở đi.