Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khởi công từ tháng 11-2009, sau gần 10 năm đình trệ với 2 lần thay đổi nhà đầu tư, 3 lần khởi công, 4 lần lùi thời hạn hoàn thành. Hết năm 2018, dự án chỉ mới đạt hơn 10% tiến độ.

Từ tháng 3 năm 2019, Tập đoàn Đèo Cả tham gia quản trị, điều hành dự án và "nhập cuộc" và chỉ sau hơn 3 năm đạt chuẩn thiết kế giai đoạn 1, phân kỳ đầu tư mà Bộ GTVT đã phê duyệt.

Cao Trung Lương - Mỹ Thuận vận hành phục vụ người dân lưu thông từ ngày 30-4-2022

Tính từ ngày 30-4-2022, tổng lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đến nay khoảng gần 800.000 lượt (trung bình khoảng 23.000 lượt xe/ngày đêm). Việc Tập đoàn Đèo Cả nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn để phục vụ người dân ĐBSCL lưu thông trên tuyến 2 Tết cổ truyền 2021, 2022 và thời gian lưu thông miễn phí vừa qua nhận được sự đồng thuận rất lớn từ dư luận xã hội và lãnh đạo địa phương nơi dự án đi qua.

Dù vậy, khi dự án đưa vào vận hành đã xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến an toàn giao thông, đặt ra bài toán an toàn đối với doanh nghiệp dự án, tỉnh Tiền Giang và Bộ GTVT khi chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra các vụ va chạm giao thông làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Dự án mới hoàn thành giai đoạn 1 (giai đoạn phân kỳ), chưa có làn dừng khẩn cấp mà chỉ bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp (toàn tuyến có 11 điểm dừng khẩn cấp ở hai bên tuyến với khoảng cách trung bình 10 km/1 dải, bên trái tuyến 5 điểm dừng và bên phải tuyến 6 điểm dừng) và chiều rộng dải dừng xe khẩn cấp chỉ 2 m nên không khả thi để xe di chuyển tới điểm dừng, đặc biệt các loại xe container, dẫn đến rất khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ xử lý nhanh và kịp thời các sự cố ở mọi vị trí theo thời gian quy định của quy trình quản lý vận hành.

Hiện nay, dọc 2 tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương (49,6 km) và Trung Lương - Mỹ Thuận (51,5 km) chỉ có 1 trạm dừng nghỉ tại km28+200, như vậy đoạn từ km28+500 đến cuối tuyến (km101+126) dài 73 km chưa được bố trí các trạm dừng nghỉ trên tuyến để cho các phương tiện dừng kiểm tra kỹ thuật, tiếp nhiên liệu, nghỉ ngơi cho lái xe và người tham gia giao thông, đảm bảo đúng yêu cầu và tổ chức an toàn giao thông theo quy định.

Hiện nay lượng xe lưu thông trên tuyến ghi nhận trung bình 23.000 lượt/ngày đêm - con số này gần chạm mức mãn tải (hết công suất khai thác và trở nên quá tải) do thực hiện theo quy hoạch và tính toán căn cứ vào mốc khởi điểm cách đây 13 năm.

Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc HHV, đơn vị tham gia quản lý vận hành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết đơn vị quản lý vận hành đã chủ động bố trí lực lượng cứu hộ cứu nạn - Phòng cháy chữa cháy, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông địa phương và C08 - Bộ Công an để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên với tuyến cao tốc từ TP HCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn tuyến dài, lưu lượng xe tăng đột biến tiềm ẩn mất an toàn cho người tham gia giao thông. Do vậy cần các cơ quan chức năng có giải pháp cấp bách để giải quyết không gây hệ lụy cho người dân và xử lý một cách đồng bộ cho các dự án cao tốc kết nối khác.

Theo dự kiến, doanh nghiệp dự án sẽ thu phí từ ngày 1-7-2022 theo phương án được phê duyệt. Vì vậy đề xuất cơ quan chức năng tổ chức đánh giá nhận diện bất cập. Doanh nghiệp cho rằng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các cơ quan liên quan cần tổ chức kiểm tra, đánh giá vấn đề và thực trạng liên quan đến phân kỳ đầu tư dự án, làm cơ sở để xem xét điều chỉnh quy trình vận hành khai thác.

Cấp thiết bổ sung ngay các điểm dừng cứu hộ cứu nạn, kiểm tra kỹ thuật đáp ứng quy mô theo chuẩn đường cao tốc để kiểm tra kỹ thuật, cứu hộ cứu nạn, tiếp nhiên liệu, xử lý sự cố phương tiện hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Tuyến cao tốc từ Sài Gòn - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn tuyến dài, lưu lượng xe tăng đột biến tiềm ẩn mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó sớm có kế hoạch triển khai giai đoạn 2, hoàn thiện dự án. Hiện nay lượng xe lưu thông trên tuyến ghi nhận trung bình 23.000 lượt/ngày đêm - con số này gần chạm mức mãn tải (hết công suất khai thác và trở nên quá tải). Nguyên nhân sắp mãn tải là do thực hiện theo quy hoạch và tính toán căn cứ vào mốc khởi điểm cách đây 13 năm.

"Với tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước, lưu lượng xe về Miền Tây ngày càng tăng cao, các tuyến đường cao tốc từ Sài Gòn nối Cần Thơ ngay sau khi khai thác có khả năng không đáp ứng được lưu lượng thực tế trong thời gian tới, cần triển khai sớm giai đoạn 2 để hoàn chỉnh, đảm bảo quy mô kết nối với các tuyến cao tốc đầu tư theo quy hoạch trong khu vực như tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng…"- Tập đoàn Đèo Cả nêu.