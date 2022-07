Chỉ trong ngày 20-7, một loạt ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý II/2022 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với những con số khả quan.



Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) cho biết trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.000 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 30%, tiếp tục trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt hơn 8.700 tỉ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 7.200 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Nguồn thu nhập ngoài lãi đạt hơn 1.500 tỉ đồng.

Tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm của VIB đạt 9,7% trong đó 90% danh mục tín dụng là cho vay bán lẻ và 93% khoản vay bán lẻ đều có tài sản đảm bảo. Nguồn vốn huy động cũng tăng nhanh đạt 11,8% so với cuối năm ngoái.

Nhiều ngân hàng công bố kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng công bố lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỉ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ; thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt tăng 113% so với cùng kỳ. Dự kiến trong quý III, SHB sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để hoàn thành giao dịch bán công ty tài chính SHBFC thu về nguồn thặng dư vốn đáng kể trong năm nay và 3 năm tiếp theo.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) là một trong những ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay. Theo đó, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 3.800 tỉ đồng, tăng gần 26% cùng kỳ. Chỉ riêng trong quý II, ngân hàng này đạt gần 2.200 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế.

Cổ phiếu ngân hàng tăng tích cực trong phiên giao dịch hôm nay (20-7). Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đạt 1.194,14 điểm (tăng 15,81 điểm so với phiên trước); chỉ số HNX đạt 288,87 điểm tăng 4,44 điểm so với phiên trước. Nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng có mức tăng rất tích cực như TPB của TPBank tăng 4,79% lên 28.450 đồng/cổ phiếu; VIB tăng 2,26% lên 24.850 đồng/cổ phiếu; SHB tăng 1,72% lên 14.800 đồng/cổ phiếu…

TPBank không tập trung quá nhiều vào tín dụng mà có sự gia tăng lợi nhuận ở hoạt động dịch vụ và phi tín dụng. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 1.192 tỉ đồng, tăng 71,5% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, mở tài khoản, bán chéo bảo hiểm và hoạt động thanh toán… Đáng chú ý, tổng huy động vốn tăng gần 27% so với cùng kỳ hoàn thành hơn 94% so với kế hoạch, chủ yếu tập trung vào khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng báo lãi hơn 2.800 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 180% so với cùng kỳ.

Tại báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý II/2022 của các doanh nghiệp niêm yết, Công ty chứng khoán SSI nhận định các ngân hàng gồm ACB, BIDV, VietinBank, HDBank, MB, Techcombank… cũng sẽ đạt lợi nhuận trước thuế cao nhờ tăng trưởng tín dụng khả quan và kiểm soát tốt chi phí.

Một ngân hàng khác cũng công bố báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2022 trong ngày hôm nay là Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Tăng trưởng tín dụng của NCB đạt 6,5% so với hồi đầu năm, tập trung vào các lĩnh vực cho vay lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao…; hạn chế cho vay đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán.

NCB đã đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất gần 300 tỉ đồng đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 2 năm 2022-2023 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 31.