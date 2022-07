Ngày 22-7, thêm nhiều ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm với những tín hiệu tích cực. Dù vậy, giới phân tích nhận định bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng trong ngắn hạn khả quan nhưng trung, dài hạn còn nhiều thách thức.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với mức lợi nhuận đạt hơn 15.300 tỉ đồng, vượt hơn 50% kế hoạch cả năm và là mức lãi cao nhất trong ngành ngân hàng theo công bố đến thời điểm này.

Theo VPBank, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong nửa đầu năm ghi nhận tăng trưởng ấn tượng nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế. Dư nợ tín dụng ngân hàng của riêng ngân hàng mẹ là 14,3%, cao hơn mức trung bình 9,35% toàn ngành. Thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 31.600 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập từ lãi tăng ổn định, nhờ tín dụng tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

"Nhờ tăng trưởng mạnh về doanh thu và kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã có tốc độ tăng tới 70% so với cùng kỳ, đạt hơn 15.300 tỉ đồng" - đại diện VPBank nói.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với mức lợi nhuận vượt 10.000 tỉ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22-7, dù chỉ số VN-Index giảm nhẹ so với phiên trước khi đạt 1.194,76 điểm, giảm 0,31% so với phiên trước nhưng nhiều cổ phiếu ngân hàng tiếp tục phục hồi như VIB, MSB, TCB, ABB… Nếu so với mức đáy của thị trường hồi giữa tháng 6, hiện nhiều cổ phiếu ngân hàng đã phục hồi từ 15-30%, đặc biệt sau khi các ngân hàng báo lãi khả quan.